替代项 - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款全方位的医疗记录软件与实践管理解决方案，专为健康和治疗提供者设计，支持预约、账单和远程医疗等功能。
Happify
happify.com
Happify是一款帮助用户提高心理健康的应用，通过活动、游戏和冥想促进积极思维和情感韧性，提供个性化建议。
Valant
valant.io
Valant是为行为健康专业人员设计的电子健康记录系统，旨在简化管理流程和改善患者护理。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes是一款在线实践管理和电子健康记录软件，旨在为心理健康专业人士简化任务和增强患者护理。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
Simplero
simplero.com
Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting应用通过人工智能为求职者提供简历和网络建设工具，帮助加速求职进程。
Quenza
quenza.com
Quenza是一款帮助心理健康从业人员和教练管理客户活动与反馈的应用，提供结构化作业、评估和进度跟踪功能。
Nabla
nabla.com
Nabla是一款环境AI助手，帮助医疗专业人员简化文档和行政任务，提高患者护理效率，支持与电子健康记录的集成。
TheraNest
theranest.com
TheraNest是一款针对心理健康专业人士的EHR软件，简化管理任务，支持多提供者预约、远程医疗和临床文档管理。
Jane
jane.app
Jane是一款综合健康和福利管理平台，提供在线预约、调度、保险管理、患者记录和远程医疗等功能，适用于多种医疗领域。
Lyra
lyrahealth.com
Lyra是一款心理健康应用，提供情感支持和心理健康管理工具，帮助用户处理压力和焦虑，并连接心理健康服务提供者。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor是一个连接创业者和经验丰富导师的指导平台，提供一对一咨询和Slack社区支持，帮助用户解决问题和职业发展。
CentralReach
centralreach.com
CentralReach是一款为应用行为分析（ABA）及其他智力和发展障碍护理提供电子病历、实践管理和临床平台的应用。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Supanote
supanote.ai
Supanote 是一款自动生成治疗师进展记录的 AI 应用，支持多种输入格式，符合 HIPAA 和 GDPR 安全标准。
Paperbell
paperbell.com
PaperBell是一个全面的客户管理平台，专为教练设计，提供预约、付款、合同和客户管理工具。
Valence
valence.co
Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。
Healthie
legion.health
Healthie是一个综合医疗管理平台，提供电子健康记录、调度、远程医疗和财务工具，支持医疗护理和沟通。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor是一个在线指导平台，促进经验丰富的导师与寻求指导的人之间的联系，提供个性化的学习和支持。
Speexx
speexx.com
Speexx是一个智能语言学习平台，提供企业语言培训和业务辅导，帮助组织提升员工沟通能力和技能发展。
Poised
poised.com
Poised是一个免费的AI通信教练应用，为用户提供在线会议的实时反馈和个性化建议，帮助提高沟通技巧。
Vibly
vibly.io
Vibly是一个结合人类专业知识与人工智能的平台，提供个性化的成长和健康方案，帮助用户在各方面实现目标。
MemberPress
memberpress.com
MemberPress是一个WordPress插件，帮助用户创建和管理会员网站，支持内容限制、在线课程和社区功能。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice是一个帮助治疗师和临床医生管理短信提醒、在线预约和日记的平台。
Practice
practice.do
Practice应用帮助以客户为基础的企业减少后台工作，简化日程安排和任务执行，集中管理客户活动和工具。
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach是一款数字健康平台，帮助健康专业人员管理客户参与和计划，提供定制化追踪和互动功能。
RYPT
rypt.app
RYPT是一款运动 coaching 平台，帮助教练管理个性化训练计划、运动员监测与沟通，集中运动员数据以提高管理效率和表现。
Profi
profi.io
Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。