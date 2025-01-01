替代项 - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice是一款全方位的医疗记录软件与实践管理解决方案，专为健康和治疗提供者设计，支持预约、账单和远程医疗等功能。

Happify

Happify

happify.com

Happify是一款帮助用户提高心理健康的应用，通过活动、游戏和冥想促进积极思维和情感韧性，提供个性化建议。

Valant

Valant

valant.io

Valant是为行为健康专业人员设计的电子健康记录系统，旨在简化管理流程和改善患者护理。

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes是一款在线实践管理和电子健康记录软件，旨在为心理健康专业人士简化任务和增强患者护理。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting应用通过人工智能为求职者提供简历和网络建设工具，帮助加速求职进程。

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza是一款帮助心理健康从业人员和教练管理客户活动与反馈的应用，提供结构化作业、评估和进度跟踪功能。

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla是一款环境AI助手，帮助医疗专业人员简化文档和行政任务，提高患者护理效率，支持与电子健康记录的集成。

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest是一款针对心理健康专业人士的EHR软件，简化管理任务，支持多提供者预约、远程医疗和临床文档管理。

Jane

Jane

jane.app

Jane是一款综合健康和福利管理平台，提供在线预约、调度、保险管理、患者记录和远程医疗等功能，适用于多种医疗领域。

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra是一款心理健康应用，提供情感支持和心理健康管理工具，帮助用户处理压力和焦虑，并连接心理健康服务提供者。

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor是一个连接创业者和经验丰富导师的指导平台，提供一对一咨询和Slack社区支持，帮助用户解决问题和职业发展。

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach是一款为应用行为分析（ABA）及其他智力和发展障碍护理提供电子病历、实践管理和临床平台的应用。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote 是一款自动生成治疗师进展记录的 AI 应用，支持多种输入格式，符合 HIPAA 和 GDPR 安全标准。

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

PaperBell是一个全面的客户管理平台，专为教练设计，提供预约、付款、合同和客户管理工具。

Valence

Valence

valence.co

Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie是一个综合医疗管理平台，提供电子健康记录、调度、远程医疗和财务工具，支持医疗护理和沟通。

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor是一个在线指导平台，促进经验丰富的导师与寻求指导的人之间的联系，提供个性化的学习和支持。

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx是一个智能语言学习平台，提供企业语言培训和业务辅导，帮助组织提升员工沟通能力和技能发展。

Poised

Poised

poised.com

Poised是一个免费的AI通信教练应用，为用户提供在线会议的实时反馈和个性化建议，帮助提高沟通技巧。

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly是一个结合人类专业知识与人工智能的平台，提供个性化的成长和健康方案，帮助用户在各方面实现目标。

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress是一个WordPress插件，帮助用户创建和管理会员网站，支持内容限制、在线课程和社区功能。

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice是一个帮助治疗师和临床医生管理短信提醒、在线预约和日记的平台。

Practice

Practice

practice.do

Practice应用帮助以客户为基础的企业减少后台工作，简化日程安排和任务执行，集中管理客户活动和工具。

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach是一款数字健康平台，帮助健康专业人员管理客户参与和计划，提供定制化追踪和互动功能。

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT是一款运动 coaching 平台，帮助教练管理个性化训练计划、运动员监测与沟通，集中运动员数据以提高管理效率和表现。

Profi

Profi

profi.io

Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。

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