替代项 - Simplified
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的...
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免费的在线人工智能图像创建器。用它来创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Runway
runwayml.com
快速编辑视频所需的一切。 神奇的人工智能工具、实时协作、精确编辑等等。您的下一代视频创作套件。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Jenni AI
jenni.ai
增强您的下一篇研究论文。 使用 JenniAI 研究并撰写下一篇论文。
Buffer
buffer.com
在社交媒体上建立您的受众并发展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Copy.ai
copy.ai
我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驱动的 AI 讲故事者。在人工智能的驱动下，构建独特的故事、惊心动魄的故事、诱人的浪漫，或者只是闲逛。什么都可以！