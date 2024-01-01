替代项 - SiMa.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Deep Block
deepblock.net
人工智能最简单的方法。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Gooey.AI
gooey.ai
使用最好的私有和开源生成人工智能来发现、定制和部署低代码人工智能配方。专为快速编码的开发人员和证明投资回报率的团队而构建。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Aidaptive
aidaptive.com
提供个性化体验和显而易见的结果。电子商务和酒店品牌。可以转换的人工智能。 通过 Aidaptive 扩展您的业务。可以转换的人工智能。
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用于深度学习、机器学习和高性能计算 (HPC) 的 GPU 优化软件的中心，负责处理所有管道，以便数据科学家、开发人员和研究人员可以专注于构建解决方案、收集见解并交付解决方案商业价值
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一个基于人工智能的知识管理系统，有助于自动化数据发现并理解数据用例。 培养数据想法，组织保存的查询，并可视化分散分析的关系。 将人工智能与您保存的查询放在一起将消除基础设施设置，当您和您的团队一起处理我们的 SQL 注释时，您可以立即从数据目录中获得见解。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
Smarsh
smarsh.com
增强的移动合规性解决方案。 通过支持更直接的运营商和消费者应用程序，实现移动通信并自信地满足监管要求。
rellify
rellify.com
制定可推动结果的内容策略过去很困难，并且需要大量时间和专业知识。 现在，Rellify 让您可以轻松创建可提供可衡量结果的内容策略。
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士于 2008 年创立，其愿景是将机器学习方法应用于地震解释，以降低石油和天然气勘探的风险以及油田开发的成本。公司成立后不久，史密斯博士就召集了业内最优秀的人才来开发下一代地震解释软件。该小组的使命是将机器学习应用于地震解释问题，并在任何地球科学家都可以使用的现成商业软件产品中提供新功能。新的人工智能工作台，品牌为Paradise，将具有直观、优雅的界面，指导地球科学家将机器学习应用到许多不同类型的地质调查中。经过三年多的开发，包括一年的现场试验，Paradise...
Codenull.ai
codenull.ai
无需编写任何代码即可构建任何人工智能模型。使用这些模型进行投资组合优化、机器人顾问、推荐引擎、欺诈检测等
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一个集成的人工智能平台，可以收集和处理大量分散的信息，通过人工智能进行快速分析并生成易于理解的视觉效果。
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs 为企业构建基础模型和人工智能系统，以加速 GenAI 在生产中的使用。通过根据您的特定需求量身定制的准确、可靠且可扩展的 AI 为您最关键的企业工作流程提供支持。