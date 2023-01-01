替代项 - SignEasy
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国公司，允许组织管理电子协议。作为 DocuSign 协议云的一部分，DocuSign 提供电子签名，这是一种在不同设备上进行电子签名的方式。 DocuSign 声称其在 180 多个国家/地区拥有超过 475,000 名客户和数亿用户。 DocuSign 处理的签名符合美国 ESIGN 法案和欧盟 eIDAS 法规，包括欧盟高级签名和欧盟合格签名。2018 年 4 月，DocuSign 申请首次公开募股。 IPO时，最大股东是风险投资公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Tech...
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市场上领先的电子签名解决方案，可轻松、高效、安全地签署电子文档。各种规模和行业的企业都可以随时随地在任何设备上进行访问，正在用 Esignly 的电子签名取代手动的纸质签名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己签名或让文件签名。简单、安全、具有法律约束力且免费。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助于保护和自动化客户通信、文档签名和交换，并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名、灵活的电子表单引擎到可配置的客户门户，我们帮助组织简化涉及个人数据、合同、资金和身份的业务流程，节省高达 90% 的时间。 人力资源部门利用我们来入职员工并分发工资单。销售部门利用我们来吸引客户。专业服务公司利用我们与客户签订合同、获取数据和交换文档。学校利用我们来自动化招生流程。
Signable
signable.co.uk
Signable 的电子签名软件可帮助您在几秒钟内发送具有法律约束力且安全的在线文档。从今天开始使用电子签名！
Foxit eSign
foxit.com
福昕拥有超过 6.5 亿用户，已向超过 425,000 家客户销售产品，其中包括中小型企业到跨国企业，遍布全球 200 多个国家。 Foxit eSign 是一项具有法律约束力的电子签名服务，用于准备和收集重要的签名文档。它提供了完整的电子签名解决方案 - 上传文档、创建模板、添加收件人并发送。 Foxit eSign 自动化工作流程，提供无缝流程，允许用户使用浏览器发送、签名、跟踪和管理签名流程。完成后，您将获得一份经过合法签署的文件的防篡改存档。无论是通过网络还是移动设备，生成协议并将其发送出去进行电子签名都是快速、轻松的。 Foxit eSign 软件提供的一些有用功能包括： • 可重复...
Signwell
signwell.com
SignWell（以前称为 Docsketch）。 让您轻松签署文档，从而将周转时间缩短一半。 SignWell 是一种电子签名工具，可用于具有法律约束力的签名和更快的文档签名。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款电子签名软件，可简化各种规模企业的文档签名。简单、安全且合法。
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一种电子签名解决方案，旨在加快工作流程。 它在各种平台上都易于使用、安全且可靠。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的电子签名软件，通过其快速、安全且用户友好的解决方案简化了文档签名流程。立即注册免费试用，体验 KONSIGN 的便利。除了电子签名之外，KONSIGN 还提供先进的文档管理功能以及与 Google Drive 等流行云存储服务的无缝集成。这使您可以轻松地从任何设备组织、访问和共享文档，确保工作流程顺利进行。 Konsign 的创新方法节省了时间、金钱和资源，同时为无纸化环境做出了贡献。这个尖端平台使您只需点击几下即可完成文书工作，从而使您能够专注于更关键的任务。 Konsign 不仅简化了文件签署，还通过减少纸张消耗和推广环保实践来展示对可持续发展的承诺。选择 KO...
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
电子签名使您可以随时随地安全地签署和发送文档。这消除了打印、扫描和邮寄纸质文件的需要，从而节省了您的时间和麻烦。 GreenSign 提供多种集成方式，帮助各部门更快地开展业务，降低风险、降低成本，并为客户和员工提供更好的体验。 GreenSign 解决方案包括动态无代码、功能强大的 Web 表单、API 集成以及与应用程序和 CRM 的集成。
GoodSign
goodsign.io
即用即付电子签名。无需订阅。第一个数字签名解决方案，您只需按使用量付费。对文档、功能或用户没有限制。我们的使命还包括在全球种植 100 万棵树，以帮助遏制全球变暖。这是由 GoodSign 销售资助的。每笔销售额的 20% 用于植树！
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决...
OKdokument
okdokument.com
适合企业和自由职业者的最快电子签名 在线签署文档、集成电子签名、数字化您的纸质议程并远程请求客户和合作伙伴签名。
Mekorma
mekorma.com
您是否厌倦了每周等待您审核和签署的一大堆支票？使用 Mekorma 电子签名节省您的时间和精力。在 Acumatica Cloud ERP 系统中查看付款和数字化发票图像。只需单击一个按钮，您就可以批准准备发出的内容 - 支票将打印带有适当的签名，无需笔。
FuseSign
fusesign.com
经济实惠、安全且易于使用的数字签名工具。 FuseSign 专为专业服务行业量身定制。发送需要签名的文件并在几分钟（而不是几天）内将其返回。它具有法律约束力，可用于多种文件。免费试用 FuseSign 14 天，了解为什么 FuseSign 是您唯一需要的数字签名工具。
Dedoco
dedoco.com
探索 Dedoco 的可信企业应用程序套件，从数字签名和视频签名到表单和区块链可验证的证书和凭证。
ZorroSign
zorrosign.com
您的业务安全确实岌岌可危。 当安全性成为关键任务时，您的企业需要安全的数字签名、交易和文档。只有一个完整的解决方案是基于区块链构建的 - 借助 ZorroSign，您可以 Block It DownTM
WeSign
wesign.com
其他被视为有效的电子签名类型 除了数字签名和电子签名之外，还有其他类型的电子签名正在被广泛接受。
Signmee
signmee.com
在线协议表格以加快签署速度 在线表单生成器、邮件程序和电子签名程序，为每个人提供收件箱
Autenti
autenti.com
Autenti 电子签名是为公司提供的安全电子签名。通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑在线签署合同和其他文件，节省时间和金钱。
Mekari Sign
mekarisign.com
使用安全且集成的合同签署软件更快地完成交易 在一个统一平台上起草、发送和签署合同。通过经过认证的数字签名和 Peruri 的官方 eMeterai，更快、更安全地完成所有协议。
DrySign
drysign.exelatech.com
借助 DrySign 数字签名步入安全、可持续的未来 DrySign 的在线数字签名解决方案使您和您的客户能够随时随地在任何设备上上传、签署、共享和存档文档。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首选的电子签名解决方案，专为快速、安全的文档签名而设计。使用 SignFree，您可以在 30 秒内签署无限量的文档，而且全部免费。告别纸张浪费，采用更快、更环保的方式来管理协议。与我们一起简化签名并为更加可持续的未来做出贡献。立即注册并体验 SignFree 的轻松电子签名。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免...
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一种数字签名和远程在线公证软件，可帮助企业以电子方式签署文档。它是一种安全、便捷且经济高效的文档签名方式，并且符合全球多项行业法规。我们成立于 2010 年，总部位于新西兰奥克兰，提供多种功能，包括： 数字签名：安全签名使用可信、防篡改的数字签名 (PKI) 技术，确保文档的真实性和完整性。远程在线公证：安全签名提供远程在线公证服务，允许以电子方式对文档进行签名和公证。文档跟踪：安全签名会跟踪所有已签名文档的状态，因此您可以轻松查看签名者和时间。提醒：如果签名者在特定日期之前尚未签署文档，安全签名可以向签名者发送提醒。报告：安全签名提供所有已签名文档的详细报告，以便您可以跟踪您的签名...
CocoSign
cocosign.com
为中小型企业和专业人士提供更简单、更快速、更安全的电子签名解决方案 使用 CocoSign 值得信赖且具有法律约束力的电子签名软件，快速轻松地签署、发送、跟踪和收集电子签名。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款现代电子签名应用程序，可以快速、简单、安全且经济高效地发送文档以进行具有法律约束力的签名。对于那些希望将数字签名集成到自己的应用程序中的人来说，其易于使用的 API 是量身定制的。凭借 Syncfusion 20 年为开发人员提供强大 API 的经验，BoldSign 充分利用该公司在该领域的深厚专业知识，提供直观的用户界面、广泛的定制可能性以及对技术支持和持续产品改进的承诺。没有任何。企业选择 BoldSign 的 5 个理由： * 透明、可扩展的定价以及慷慨的计划限制。完整详情请参见 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 U...
Contractify
contractify.io
用于在线电子签署、管理和自动化所有合同的合同管理软件。 Contractify 使团队能够在线协作。
BlueInk
blueink.com
使用 Blueink 进行电子签名：质量与成本效益的结合。 告别高昂的电子签名成本。选择 Blueink 安全、经济实惠且签名者友好的电子签名解决方案。
fast4sign
fast4sign.com.br
巴西最安全的电子和数字签名，通过随时随地简单、快速的签名，有效简化您的流程