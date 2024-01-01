替代项 - SIGNandGO
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国公司，允许组织管理电子协议。作为 DocuSign 协议云的一部分，DocuSign 提供电子签名，这是一种在不同设备上进行电子签名的方式。 DocuSign 声称其在 180 多个国家/地区拥有超过 475,000 名客户和数亿用户。 DocuSign 处理的签名符合美国 ESIGN 法案和欧盟 eIDAS 法规，包括欧盟高级签名和欧盟合格签名。2018 年 4 月，DocuSign 申请首次公开募股。 IPO时，最大股东是风险投资公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Tech...
DocHub
dochub.com
在线签署 PDF 文档、请求电子签名并发送可重复使用的 PDF 模板。它是浏览器中的 PDF 编辑器，与 Google 和 Gmail 集成。立即免费注册。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前称为 Dropbox Sign）是发送、接收和管理具有法律约束力的电子签名的最简单方法。免费尝试！
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一种基于云的解决方案，用于电子签名和填写文档或从手机、平板电脑或计算机获取文档签名。使用 SignEasy 完成的签名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和欧洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
通过强大的工作场所生产力工具，使您的组织能够数字化和自动化工作流程。立即探索我们的工作流程自动化解决方案。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我们屡获殊荣的签名生成器制作精美的定制电子邮件签名。轻松创建和编辑您的电子邮件签名 - 免费
Signaturely
signaturely.com
立即上传文档并在几分钟内获得合法签名。 Signaturely是一款免费的电子签名软件，让签名变得超级简单。
signNow
signnow.com
可随您的工作流程扩展的电子签名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）创建和扩展电子签名工作流程。签署和发送用于签署的文档、生成协议、谈判合同、接受付款以及自动化业务流程。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出时具有法律约束力的电子签名。 在线安全批准、交付和签署文件。
DottedSign
dottedsign.com
在网络、iOS 和 Android 设备上使用 DottedSign 以合法可执行的方式在线签署文档。今天就捕获您的第一个电子签名！
Foxit eSign
foxit.com
福昕拥有超过 6.5 亿用户，已向超过 425,000 家客户销售产品，其中包括中小型企业到跨国企业，遍布全球 200 多个国家。 Foxit eSign 是一项具有法律约束力的电子签名服务，用于准备和收集重要的签名文档。它提供了完整的电子签名解决方案 - 上传文档、创建模板、添加收件人并发送。 Foxit eSign 自动化工作流程，提供无缝流程，允许用户使用浏览器发送、签名、跟踪和管理签名流程。完成后，您将获得一份经过合法签署的文件的防篡改存档。无论是通过网络还是移动设备，生成协议并将其发送出去进行电子签名都是快速、轻松的。 Foxit eSign 软件提供的一些有用功能包括： • 可重复...
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 进行电子签名。在全球范围内合法有效，安全托管在瑞士。
eSignly
esignly.com
Esignly 是市场上领先的电子签名解决方案，可轻松、高效、安全地签署电子文档。各种规模和行业的企业都可以随时随地在任何设备上进行访问，正在用 Esignly 的电子签名取代手动的纸质签名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己签名或让文件签名。简单、安全、具有法律约束力且免费。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
使用 NEWOLDSTAMP 的电子邮件签名生成器创建和管理电子邮件签名。根据您的品牌定制电子邮件签名模板。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助于保护和自动化客户通信、文档签名和交换，并提高合规性。 我们保护文档并自动化文档流。从强大的电子签名、灵活的电子表单引擎到可配置的客户门户，我们帮助组织简化涉及个人数据、合同、资金和身份的业务流程，节省高达 90% 的时间。 人力资源部门利用我们来入职员工并分发工资单。销售部门利用我们来吸引客户。专业服务公司利用我们与客户签订合同、获取数据和交换文档。学校利用我们来自动化招生流程。
Exclaimer
exclaimer.com
创建和管理专业的电子邮件签名。我们的一系列电子邮件签名管理解决方案使您可以轻松设计和控制组织的电子邮件签名。
Concord
concordnow.com
Concord 是最简单的合同管理平台，可用于协作、管理、设计和存储协议。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款现代电子签名应用程序，可以快速、简单、安全且经济高效地发送文档以进行具有法律约束力的签名。对于那些希望将数字签名集成到自己的应用程序中的人来说，其易于使用的 API 是量身定制的。凭借 Syncfusion 20 年为开发人员提供强大 API 的经验，BoldSign 充分利用该公司在该领域的深厚专业知识，提供直观的用户界面、广泛的定制可能性以及对技术支持和持续产品改进的承诺。没有任何。企业选择 BoldSign 的 5 个理由： * 透明、可扩展的定价以及慷慨的计划限制。完整详情请参见 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 U...
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个 Web 平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
MySignature
mysignature.io
MySignature 是一款在线电子邮件签名生成器，可帮助为 Gmail、Outlook、Apple Mail、Thunderbird、Office 365 以及 Google Workspace 的电子邮件签名管理创建专业且具有视觉吸引力的电子邮件签名。无需技术背景。另外，使用 Gmail 的 MySignature 扩展程序可以无限制地跟踪电子邮件的打开和点击情况。
Opensense
opensense.com
集中管理所有设备上的电子邮件签名。与 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美配合！
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS 是一种电子签名解决方案，旨在加快工作流程。 它在各种平台上都易于使用、安全且可靠。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 可以解决您在文档和电子签名验证方面的所有问题。 VeriDoc Sign 使用 VeriDoc Global 多年来开发的专利验证技术。它为全球组织提供区块链安全的电子签名解决方案。 VeriDoc Sign 为公共和私营部门的一些领先公司提供电子签名和文档解决方案。我们的区块链验证技术在全球 90 多个国家/地区获得专利，以合理的价格协助组织提供最佳的电子签名解决方案。我们致力于为客户提供最好的服务，其中包括： 组织可以通过消除不必要的等待时间来节省宝贵的时间。借助 VeriDoc Sign，您的组织将提高效率和生产力。 VeriDoc 电子签名解决...
Signmee
signmee.com
在线协议表格以加快签署速度 在线表单生成器、邮件程序和电子签名程序，为每个人提供收件箱
SignFree
signfree.io
SignFree 是您首选的电子签名解决方案，专为快速、安全的文档签名而设计。使用 SignFree，您可以在 30 秒内签署无限量的文档，而且全部免费。告别纸张浪费，采用更快、更环保的方式来管理协议。与我们一起简化签名并为更加可持续的未来做出贡献。立即注册并体验 SignFree 的轻松电子签名。
Signable
signable.co.uk
Signable 的电子签名软件可帮助您在几秒钟内发送具有法律约束力且安全的在线文档。从今天开始使用电子签名！
DocVerify
docverify.com
DocVerify 通过强大的电子签名和远程在线公证 (RON) 解决方案将签名和公证推进到数字时代。现在，您可以在可信的在线环境中安全地签署、管理和存储具有法律约束力的文档。 DocVerify 经批准和认证的电子公证工具不需要下载软件或购买硬件。可通过互联网和标准浏览器访问此电子公证。利用值得信赖的 DocVerify 平台加快周转时间、降低成本并保持交易顺利进行。对于合同和其他商业文件，DocVerify 的电子签名工具提供了丰富的选项。数字签名软件可以简化签名获取过程或集成到公司现有系统中。 DocVerify 由 Black Knight 提供，Black Knight 是一家行业领...
Signority
signority.com
Signority 是一种电子签名和文档工作流程自动化管理工具，可取代打印-签名-扫描流程。 Signority 成立于 2010 年，符合 HIPAA 标准，是北美医疗保健、人力资源、非营利组织和教育领域领先的电子签名提供商。借助模板、批量签名和批量签名等节省时间的功能，您可以将一天的时间集中在您必须做的事情上。我们行业领先的支持以人为中心，而不是以机器人为中心。因此，当您急需帮助时，您可以与现场人员交谈。而且，由于 Signority 非常易于使用，因此入职培训非常简单，并且可以在一天内完成。另外，如果您的团队需要培训，通常可以在 10 个工作日内安排。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT...
Secured Signing
securedsigning.com
安全签名是一种数字签名和远程在线公证软件，可帮助企业以电子方式签署文档。它是一种安全、便捷且经济高效的文档签名方式，并且符合全球多项行业法规。我们成立于 2010 年，总部位于新西兰奥克兰，提供多种功能，包括： 数字签名：安全签名使用可信、防篡改的数字签名 (PKI) 技术，确保文档的真实性和完整性。远程在线公证：安全签名提供远程在线公证服务，允许以电子方式对文档进行签名和公证。文档跟踪：安全签名会跟踪所有已签名文档的状态，因此您可以轻松查看签名者和时间。提醒：如果签名者在特定日期之前尚未签署文档，安全签名可以向签名者发送提醒。报告：安全签名提供所有已签名文档的详细报告，以便您可以跟踪您的签名...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。
Contractify
contractify.io
用于在线电子签署、管理和自动化所有合同的合同管理软件。 Contractify 使团队能够在线协作。
DocuX
docux.ai
让您的文件和合同处于自动驾驶状态。 DocuX 是唯一一个人工智能驱动的平台，使您能够管理文档和合同的整个生命周期——从创建和协作到电子签名和长期存档。使用我们的智能工作区，在几分钟而不是几小时内完成工作，该工作区会自动确定您的文档优先级并为您收集所需的批准和电子签名。从 500 多个内置的、经过法律审查的协议、表格、合同、政策等模板中进行选择。 （价值超过 5 万美元，适用于所有付费计划，无需额外费用。）DocuX 默认为所有用户提供银行级安全性。只需单击几下，您就可以将当前的工具和平台与 DocuX 集成。使用 DocuX 的团队报告说，生产力提高了 80%，成本降低了 70%，交易完成速...
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow 是最大的文档工作流程自动化平台，提供无代码技术、内置集成选项和数百个机器人，使团队能够数字化任何复杂性的工作流程。
RSign
rsign.com
对签名者来说简单意味着发件人快乐。 RSign eSign 将文档和表单转变为引导式、优雅时尚的电子签名体验。
Signwell
signwell.com
SignWell（以前称为 Docsketch）。 让您轻松签署文档，从而将周转时间缩短一半。 SignWell 是一种电子签名工具，可用于具有法律约束力的签名和更快的文档签名。
Sigsync
sigsync.com
Sigsync 电子邮件签名服务最好用三个词来描述。它是 Office 365 的集中式、全公司范围内、基于 Web 的签名服务。所谓集中化，意味着它允许您在一个地方创建和管理公司的所有电子邮件签名。公司范围的签名使您可以在几分钟内推出对签名的更改或更新。由于它是基于网络的服务，因此它是独立于平台的，并且可以在所有设备上运行，无需任何复杂的安装。
Emailee
emailee.io
Emailee 是一个尖端的 SaaS 平台，专为热衷于扩大个人品牌并通过电子邮件促进潜在客户开发的个体企业家和自由职业者而设计。
GoatSign
goatsign.io
GoatSign 是一个免费且简单的在线签名解决方案，可以轻松获得签名并继续前进。使用 GoatSign，无需导航复杂的工作流程 - 只需一个简单、无忧的签名流程即可节省您的时间和精力。
Crossware
crossware365.com
正在寻找一款功能强大的工具，让您能够为离开公司的每封电子邮件添加一致且合规的签名、免责声明和品牌？我们屡获殊荣的工具 Crossware Mail Signature（适用于 Microsoft 365、Microsoft Exchange 和 HCL Domino）是适合您的解决方案。无论您使用什么设备发送，时尚、合规且个性化的签名都会自动添加到每封电子邮件中。使用简单的拖放式可视化编辑器即可轻松创建完美的签名，或者获取更多技术知识并使用我们的源代码编辑器切换到以 HTML 格式创建签名。我们的签名工具不断开发，目标是确保签名是动态和智能的。这意味着上下文敏感并根据您公司的独特要求进行定制。...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic 允许您集中管理员工的电子邮件签名，并通过营销横幅对其进行扩展，将日常电子邮件流量转化为强大的营销渠道。 Mailtastic 受到世界各地各种规模客户（包括财富 500 强企业）的信赖，能够充分利用其电子邮件签名的营销潜力，从而扩大其营销活动并与新的潜在客户建立联系。立即预订演示，了解如何开始通过电子邮件签名营销释放收入。
Letsignit
letsignit.com
Letsignit 拥有 98% 的客户满意度和超过 1,000,000 名全球用户，是一款功能强大的解决方案，可帮助营销和 IT 团队优化员工电子邮件签名，以实现品牌一致性、推动潜在客户开发并提高员工敬业度。十多年来，我们一直是 Microsoft 金牌合作伙伴，并通过 ISO/IEC 27001:2017 和 ISO/IEC 27018:2019 认证提供 IT 安全方面的全球最高标准。借助我们一流的拖放设计器，您可以使用有针对性且可跟踪的营销横幅快速创建自定义签名 - 宣传活动、在社交媒体上联系、安排会议……选项无穷无尽！您可以为特定人员、部门、地区/语言或子公司创建和分配签名。由于它与...
Signer HQ
signerhq.com
简化您与 Signer HQ 的合同签署流程，减少追逐签名的时间。
EZsign
ezsign.ca
免费试用 eZsign。灵活的定价计划。顶级安全性。专为加拿大企业设计。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Signulu
signulu.com
Signulu 是一款电子签名软件，可简化各种规模企业的文档签名。简单、安全且合法。
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN 是一款一流的电子签名软件，通过其快速、安全且用户友好的解决方案简化了文档签名流程。立即注册免费试用，体验 KONSIGN 的便利。除了电子签名之外，KONSIGN 还提供先进的文档管理功能以及与 Google Drive 等流行云存储服务的无缝集成。这使您可以轻松地从任何设备组织、访问和共享文档，确保工作流程顺利进行。 Konsign 的创新方法节省了时间、金钱和资源，同时为无纸化环境做出了贡献。这个尖端平台使您只需点击几下即可完成文书工作，从而使您能够专注于更关键的任务。 Konsign 不仅简化了文件签署，还通过减少纸张消耗和推广环保实践来展示对可持续发展的承诺。选择 KO...
inSign
getinsign.com
电子签名软件使签署文档变得快速、轻松。 inSign 支持根据 eIDAS 和 ZertES 的高级 (AES) 和合格电子签名 (QES)。签名在法律上是安全且可证明的。可以在浏览器或应用程序中进行签名 - 无需安装。 inSign 中的其他流行功能： - 表单编辑器 - Word 插件 - 单独配置 - 文档模板 - 审核报告 - REST-API - 以及更多...
GreenSign
greensign.io
电子签名使您可以随时随地安全地签署和发送文档。这消除了打印、扫描和邮寄纸质文件的需要，从而节省了您的时间和麻烦。 GreenSign 提供多种集成方式，帮助各部门更快地开展业务，降低风险、降低成本，并为客户和员工提供更好的体验。 GreenSign 解决方案包括动态无代码、功能强大的 Web 表单、API 集成以及与应用程序和 CRM 的集成。
GoodSign
goodsign.io
即用即付电子签名。无需订阅。第一个数字签名解决方案，您只需按使用量付费。对文档、功能或用户没有限制。我们的使命还包括在全球种植 100 万棵树，以帮助遏制全球变暖。这是由 GoodSign 销售资助的。每笔销售额的 20% 用于植树！
OKdokument
okdokument.com
适合企业和自由职业者的最快电子签名 在线签署文档、集成电子签名、数字化您的纸质议程并远程请求客户和合作伙伴签名。