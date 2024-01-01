替代项 - Shelf Engine
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货配送和提货服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务允许客户从参与的零售商处订购杂货，并由私人购物员完成购物。
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服务——在特定市场配送食品、家居必需品、零食和酒类。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Routific
routific.com
最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。
Local Express
localexpress.io
端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业的企业上网。
Good Eggs
goodeggs.com
新鲜得令人难以置信的杂货和餐包当天送达。
Locate2u
locate2u.com
路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。