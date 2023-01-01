SheetGod
boloforms.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 SheetGod 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
SheetGod：几秒钟内将英语变成 Excel 公式的 AI 工具。 使用 SheetGod 使用简单的英语创建复杂的 Excel 公式。我们的人工智能工具还允许您创建宏、正则表达式和基本任务，以及 Google Appscript 代码片段来自动化您的日常手动工作。立即尝试并体验 SheetGod 的强大功能。
网站： boloforms.com
免责声明：WebCatalog 与 SheetGod 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。