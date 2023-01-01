SharpCloud US

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

减少决策差距。消除决策浪费。您在数据中看不到的空白会让像您这样的领导者以及您的公司付出金钱、时间、精力和声誉的代价。但其实没必要。建立共同的理解。查看相互依赖性。过滤噪音并做出明智的决策，一切都在一个地方完成。

网站： sharpcloud.com

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