1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科学有效性和用户友好性而获得国际认可，并荣获创新奖。

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