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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。

网站： loomio.org

免责声明：WebCatalog 与“Loomio”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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