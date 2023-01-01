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厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。
网站： loomio.org
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