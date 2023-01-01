替代项 - Seznam
Google Search
google.com
搜索世界各地的信息，包括网页、图片、视频等。 Google 有许多特殊功能可以帮助您准确找到所需内容。
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo（也缩写为DDG）是一个互联网搜索引擎，强调保护搜索者的隐私并避免个性化搜索结果的过滤气泡。 DuckDuckGo 与其他搜索引擎的区别在于，它不会对用户进行分析，而是向所有用户显示给定搜索词的相同搜索结果。该公司总部位于大费城宾夕法尼亚州保利，截至 2020 年 8 月拥有 100 名员工。公司名称参考了儿童游戏“鸭子、鸭子、鹅”。
Microsoft Bing
bing.com
Bing 是微软拥有和运营的网络搜索引擎。该服务起源于微软之前的搜索引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及后来的 Live Search。 Bing 提供多种搜索服务，包括网页、视频、图像和地图搜索产品。它是使用 ASP.NET 开发的。 Bing 是微软 Live Search 的替代品，由微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默 (Steve Ballmer) 于 2009 年 5 月 28 日在加利福尼亚州圣地亚哥举行的 All Things Digital 会议上揭晓，并于 2009 年 6 月 3 日发布。当时值得注意的新功能包括列表输入查询时的搜索建议以及基...
Brave Search
search.brave.com
Brave Search 不会跟踪您或您的查询。曾经。私密、独立、透明，Brave Search 是 Google 的真正替代品。
You.com
you.com
为您总结网络的私人搜索引擎。
Yandex Search
yandex.com
Yandex Search 是俄罗斯公司 Yandex 旗下的网络搜索引擎。它是Yandex的核心产品。
百度
baidu.com
百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意为“一百次”，英语化 BY-doo）是一家专注于互联网相关服务和产品以及人工智能 (AI) 的中国跨国科技公司，总部位于北京海淀区。它是全球最大的人工智能和互联网公司之一。该集团的控股公司在开曼群岛注册成立。百度于2000年1月由李彦宏和徐直军创立。百度搜索引擎目前是Alexa互联网排名中的第三大网站。百度起源于 RankDex，这是李彦宏于 1996 年开发的早期搜索引擎，之后于 2000 年创立百度。百度提供各种服务，包括中文搜索引擎以及名为百度地图的地图服务。百度提供约 57 种搜索和社区服务，例如百度百科（在线百科全书）、百度网盘（云存储服务）...
네이버 검색
naver.com
Naver 搜索 截至 2017 年 9 月，Naver 处理了韩国 74.7% 的网络搜索，拥有 4200 万注册用户。超过 2500 万韩国人将 Naver 作为默认浏览器的起始页，该移动应用程序每天有 2800 万访问者。 Naver 也经常被称为“韩国的谷歌”。
Yahoo Search
yahoo.com
搜索引擎可帮助您准确找到所需内容。从整个网络查找最相关的信息、视频、图像和答案。
Startpage
startpage.com
搜索和浏览互联网而不会被跟踪或成为目标。 Startpage 是世界上最私密的搜索引擎。使用 Startpage 来保护您的个人数据。
Ecosia
ecosia.org
Ecosia 利用您搜索所得的广告收入在最需要的地方植树。通过使用 Ecosia 进行搜索，您不仅可以在我们的星球上重新造林，还可以帮助我们的种植项目周围的社区为自己建设更美好的未来。试一试！
Swisscows
swisscows.com
Swisscows 是一个数据安全的搜索引擎。我们非常重视用户的隐私。
Qwant Search
qwant.com
搜索引擎对您一无所知，但却改变了一切：零跟踪您的搜索、零个人数据使用、零定向广告。
搜狗
sogou.com
搜狗搜索是全球第三代互动式搜索引擎，支持微信公众号和文章搜索、知乎搜索、英文搜索及翻译等，通过自主研发的人工智能算法为用户提供专业、精准、便捷的搜索服务。
360搜索
so.com
360搜索是安全、精准、可信赖的新一代搜索引擎，依托于360母品牌的安全优势，全面拦截各类钓鱼欺诈等恶意网站，提供更放心的搜索服务。 360搜索 so靠谱。
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc是越南语搜索引擎，专注于开发越南语语言处理能力，优化搜索结果以适应越南人的需求。