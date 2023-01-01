替代项 - Seznam

百度

baidu.com

百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意为“一百次”，英语化 BY-doo）是一家专注于互联网相关服务和产品以及人工智能 (AI) 的中国跨国科技公司，总部位于北京海淀区。它是全球最大的人工智能和互联网公司之一。该集团的控股公司在开曼群岛注册成立。百度于2000年1月由李彦宏和徐直军创立。百度搜索引擎目前是Alexa互联网排名中的第三大网站。百度起源于 RankDex，这是李彦宏于 1996 年开发的早期搜索引擎，之后于 2000 年创立百度。百度提供各种服务，包括中文搜索引擎以及名为百度地图的地图服务。百度提供约 57 种搜索和社区服务，例如百度百科（在线百科全书）、百度网盘（云存储服务）...