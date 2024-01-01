替代项 - SentiOne
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美国客户服务软件公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它在纽约证券交易所上市，代码为ZEN，是罗素2000指数的成分股。 Zendesk 于 2007 年在丹麦哥本哈根成立，截至 2017 年拥有 2,000 名员工，为 150 个国家和地区的 119,000 名付费客户提供服务。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Linktree
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Podium
podium.com
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Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Metricool
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Tidio
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Zoho SalesIQ
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Ahrefs
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Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Freshchat
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Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Writesonic
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ManyChat
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Brevo
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Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Smartsupp
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没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有时拼写为 SocialBlade）是一个跟踪社交媒体统计和分析的美国网站。 Social Blade 主要跟踪 YouTube 平台，但也有有关 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析信息。 Social Blade 作为第三方 API 发挥作用，为用户提供来自这些不同社交媒体平台的汇总数据。 Jason Urgo 是 Social Blade 的首席执行官。
Planoly
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通过计算机和手机管理、计划和安排您的 Instagram 帖子。创建一个有凝聚力的 Instagram 源并管理多个 Instagram 帐户。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Vista Social
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