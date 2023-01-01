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今天，我们很高兴推出 Sensible Instruct，这是一款由法学硕士（包括 GPT-4）提供支持的文档理解工具。 借助 Sensible Instruct，您可以使用自然语言立即从任何文档中提取数据，甚至是您以前从未见过的文档。 简历、发票、合同、学术研究、银行对账单、水电费账单等等——Sensible Instruct 都可以解析它们。

网站： sensible.so

免责声明：WebCatalog 与“Sensible”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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