Sensible
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今天，我们很高兴推出 Sensible Instruct，这是一款由法学硕士（包括 GPT-4）提供支持的文档理解工具。 借助 Sensible Instruct，您可以使用自然语言立即从任何文档中提取数据，甚至是您以前从未见过的文档。 简历、发票、合同、学术研究、银行对账单、水电费账单等等——Sensible Instruct 都可以解析它们。
网站： sensible.so
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