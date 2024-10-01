替代项 - sendwithus
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一个电子邮件交付平台，供开发团队在一个地方测试、发送和控制电子邮件基础设施，并且由 15 万以上的每月活跃用户提供支持。 Mailtrap 提供了处理电子邮件所需的所有工具。电子邮件测试 - 在临时、开发和 QA 环境中测试您的电子邮件。电子邮件发送 - 发送有关生产的电子邮件。深入分析 - 控制您的电子邮件基础设施性能。电子邮件测试确保安全电子邮件测试在零风险环境中测试您的电子邮件。 Mailtrap电子邮件测试提供了一个假的SMTP服务器来捕获您的测试电子邮件。使用提供的工具，您可以捕获 SMTP 流量、验证 CSS/HTML、检查垃圾邮件分数，并在发送电子邮件之前自动...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 是开发人员和产品团队真正喜欢的电子邮件传送服务。每次发送交易和营销电子邮件并将其发送到收件箱。 Postmark 通过并行但独立的发送基础设施路由交易和促销信息，从而保持了业内最佳的递送声誉之一。 通过邮戳，所有客户都会收到： * 快速简单的设置 Postmark 具有几乎适用于所有编程语言的 API 库，可无缝地融入任何堆栈。 * 故障排除工具 默认情况下，我们提供 45 天的完整内容历史记录、收件人信息和消息事件，以帮助您深入了解每个问题。 * 集成电子邮件模板 Postmark 附带内容就绪、响应灵敏的电子邮件模板，在所有主要电子邮件客户端中看起来都很棒。 * 一流...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
Mailgun
mailgun.com
一组强大的 API，无论您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 还是 Java，都可以让您轻松地从应用程序发送、接收和跟踪电子邮件。简单的 SMTP 集成和简单的 RESTful API 消除了发送交易或批量电子邮件的混乱细节。无论您需要发送 10 封还是 1000 万封电子邮件，都可以快速扩展。可搜索的日志意味着您始终知道您的电子邮件发生了什么，而标签则可以轻松地对您的数据进行 A/B 测试和报告，所有这些都通过我们的网络钩子进行。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前称为 TransMail）是 Zoho 提供的专用交易电子邮件发送服务。 ZeptoMail 仅允许用户发送交易电子邮件，这有助于我们确保可靠且有保障地交付您的交易电子邮件。设置选项 ZeptoMail 提供两个设置选项 — SMTP 和电子邮件 API。使用 SMTP 只需几个快速步骤即可将您的业务与 ZeptoMail 集成，或使用电子邮件 API 进行更深入的集成。单独的电子邮件流 按域、应用程序、用途等将电子邮件分类为称为邮件代理的组。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 凭据查看重点报告并控制每个邮件代理的访问和电子邮件发送。电子邮件模板 Zept...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家强大的电子邮件服务提供商，全世界超过 150,000 家公司使用它来创建、发送和跟踪其营销和交易电子邮件。 Mailjet 灵活的基础设施可以自动扩展，通过我们的电子邮件 API 每小时发送高达 1500 万封电子邮件（每个用户），即使在发送高峰期也是如此。我们的专有架构基于低级优化代码和分布式缓存策略，这使我们能够实现尽可能快速的处理。 Mailjet 经过 ISO27001 认证并符合 GDPR，我们非常重视安全和数据隐私。 Mailjet 直观的用户界面提供 5 种语言版本（英语、法语、德语、西班牙语和意大利语），使营销团队能够创建、测试和发送精美的电子邮件。我们的...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
Transpond
transpond.io
管理订阅者、设计精美的模板、创建自动电子邮件以及发送和跟踪活动。欢迎来到 Transpond——尖端的营销平台。 尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位...
Knock
knock.app
Knock 是灵活、可靠的通知基础设施，专为与您一起扩展而构建。使用我们的 API 吸引用户、支持跨渠道工作流程并管理通知首选项。 主要功能： - 模板管理 - 应用内通知 - 可观察性 - 工作流程引擎 - 首选项 - 集成
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost 是世界排名第一的电子邮件基础设施提供商和现有的性能最高的电子邮件传送服务。我们的客户每年发送超过 5 万亿条消息，占全球商业电子邮件的 37% 以上。 SparkPost 的多个客户（包括最大的社交网络）每天发送超过 10 亿封电子邮件，使我们成为市场上增长最快的电子邮件传送服务提供商。十多年来，我们开发了电子邮件行业的领先技术和第一个真正为云构建的电子邮件传送服务。从经过微调的 Momentum MTA 到当今完全弹性的云电子邮件传送服务，我们为客户提供经过验证的最高收件箱传送率、轻松的设置和启动以及最全面的分析和洞察。我们基于 AWS 平台构建，为客户提供他们所需的可靠...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是面向企业和开发人员的通信软件。我们提供短信、彩信、语音、在线邮件、电子邮件和传真，帮助您与重要的人交谈。 ClickSend 由我们的 100 多名才华横溢的团队提供支持，他们在澳大利亚、菲律宾、英国、美国、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信赖的品牌、组织和开发人员使用。因为它们易于使用、自动化和集成。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，并通过安全可靠的平台实现闪电般的快速交付。 ClickSend 的客户通过 ClickSend 仪表板、移动应用程序、灵活的 API 或集成发送消息。 从小型企业到大型企业，ClickS...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer 帮助营销团队在整个生命周期的每个接触点提供更加个性化的客户体验。深入了解受众的行为和参与度，以创造独特的买家体验。 您可以使用人工智能聊天机器人自动与网站访问者进行对话，将联系人细分为列表，使用旅程创建有针对性的个性化电子邮件活动，并培养客户不断回头。 借助 Freshmarketer 中强大的营销活动分析，您可以深入了解打开次数、点击次数和响应次数，从而提高参与度并为销售团队生成优质销售线索。 此外，自助登陆页面构建器和本地 CRO 有助于加速潜在客户的生成和转化。如果您需要在营销和销售之间建立更好的合作伙伴关系，Freshsales Suite 可以提供一...
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail 是一个独特的电子邮件营销平台，使电子邮件发送变得简单且可定制。无论您是网络新手还是数据库专家，都有适合您的 JangoMail 解决方案。 JangoMail 提供 24 小时客户支持、复杂的 HTML 编辑器、200 多个专业设计的模板、功能齐全的 API 和 Web 挂钩以及列表卫生服务。 JangoMail 非常适合代理机构！如果您需要分开发送，我们提供主帐户和子帐户以及额外的登录名，以保持您的帐户井井有条和独立。我们允许完整的品牌控制，支持标题级详细信息，并提供高级个性化功能。 JangoMail 专注于可靠的电子邮件传送，并提供实时数据库连接以及与您的企业电...
Courier
courier.com
Courier 专为开发人员打造，是将多渠道产品通知添加到 Web、桌面或移动应用程序的最快方式。通过自动化、首选项管理、审核日志和白标签等一系列功能，让开发人员的生活变得更轻松。 受到 Lattice、LaunchDarkly、Contentful、Apartment List 和 Vendr 等创新型初创公司的信赖。由 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Matrix Partners、Twilio 和 Slack Fund 提供支持。
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP 是一项可靠且功能丰富的 SMTP（简单邮件传输协议）服务，旨在简化企业和个人的电子邮件传送。借助 TurboSMTP，用户可以高效、安全地发送电子邮件，确保其邮件顺利到达收件人的收件箱，不会出现延迟或复杂情况。 以下是 TurboSMTP 的主要功能和优势的全面细分： 高送达率： * TurboSMTP 配备了先进的基础设施和传送算法，可最大限度地提高电子邮件传送率。这确保了通过该平台发送的电子邮件有最大机会到达收件人的收件箱，而不是被标记为垃圾邮件或最终进入垃圾文件夹。 * 强大的基础设施：TurboSMTP 在强大且可扩展的基础设施上运行，可以轻松处理大量电子邮件流...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您...
MailUp
mailup.com
MailUp 是一个简单且可扩展的解决方案，用于创建、自动化和自定义电子邮件、短信和消息应用程序营销活动。它受到全球 10,000 多家客户的信赖，为您的营销策略提供先进的自动化功能和最佳技术。 满足多渠道营销需求的完整解决方案：时事通讯、交易电子邮件、订阅表格、登陆页面、促销、短信、消息应用程序（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！尝试其拖放电子邮件生成器，集成您的营销堆栈，在几秒钟内创建自动化的多渠道工作流程，并通过深入的报告监控您的营销活动绩效。 出生于意大利，职业为国际。 MailUp 成立于 2003 年，多年来已发展成为意大利的市场领导者，业务遍及...