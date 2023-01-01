替代项 - SEMrush
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Anyword
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Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Silktide
silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Momently
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在几秒钟内为您的品牌或赞助活动构建自定义报告。使用内容分析和 API 通过提供相关内容来吸引读者。
Conductor
conductor.com
Conductor 是世界领先的 SEO 和有机营销平台。 Conductor 的企业 SEO 和内容营销平台旨在帮助品牌确保其网站在技术上进行优化，以在搜索引擎上排名、改进现有页面并创建新内容以增加有机网络流量。 Conductor 帮助营销人员了解客户需求和搜索行为，使跨职能团队能够针对他们的 SEO 策略采取行动。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 数据象限报告将 Conductor 评为 SEO 解决方案的领导者，并在其 2022 年 SEO 情感足迹报告中评为冠军。 Conductor 还在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台评估中获得最...
TrenDemon
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