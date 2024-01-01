替代项 - Securiti
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
K2View
k2view.com
在K2view，我们相信每个企业都应该能够利用其数据变得像行业中最好的公司一样具有颠覆性和敏捷性。 我们的数据产品平台提供对业务重要的任何事物的可信、整体和实时视图 - 无论是客户、供应商、员工、订单、贷款还是患者。 这一平台支持许多用例，包括 Customer 360、测试数据管理、数据隐私、云迁移、遗留应用程序现代化等，与任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的时间内以一半的成本交付业务成果。 K2view 数据产品平台可在数周内完成部署、线性扩展并动态适应变化。它支持云、本地或混合环境中的现代数据架构——数据网格、数据结构和数据中心。 数据最密集、最具前瞻性的公司都依赖 K2vi...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA 加速自主应用程序的开发。我们致力于突破计算机视觉的界限，致力于通过仿真和传感器建模、大数据管理、系统集成和神经网络训练来解决客户最具挑战性的问题。
GenRocket
genrocket.com
通过企业测试数据生成实现连续测试我们的系统旨在帮助 QA 团队以低成本生成所需的准确测试数据 GenRocket 是测试数据管理和测试数据生成工具生成器的未来 -
Gretel.ai
gretel.ai
面向开发人员的综合数据平台。 生成与真实数据具有相同特征的人工数据集，以便您可以在不损害隐私的情况下开发和测试 AI 模型。
Syntheticus
syntheticus.ai
大规模生成高质量且合规的合成数据，完美模仿根据您的业务和分析需求定制的现实世界数据。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
我们帮助各行业的企业克服获取高质量数据来训练其视觉人工智能模型的挑战。我们的解决方案生成合成数据，使客户能够轻松地大规模创建不同的数据集。通过利用 SyntheticAIdata Enterprise，客户可以获得许多好处，包括显着降低成本、隐私和法规遵从性，并更快地将其 AI 产品推向市场。 在当今竞争激烈的市场中，人工智能模型的准确性起着至关重要的作用。利用合成数据可以提高这些模型的准确性，使其成为希望在竞争中保持领先地位的企业需要考虑的关键因素。 合成数据是现代深度学习（尤其是计算机视觉）中兴起的最有前途的技术之一。 SynthesisAIdata 受到 Microsoft for...
KopiKat
kopikat.co
KopiKat 是一款革命性的生成数据增强工具，可在不改变网络架构的情况下提高 AI 模型的准确性。 KopiKat 通过创建原始图像的新副本，同时保留所有基本数据注释，扩展了标准数据增强方法。其结果是一个丰富的模型，其质量和多样性超过了传统数据增强技术生成的模型。
YData
ydata.ai
YData帮助数据科学团队通过提高数据质量来加速人工智能开发。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. 是一家全球技术领导者，设计、开发和提供广泛的半导体、企业软件和安全解决方案。 Broadcom 领先的产品组合服务于云、数据中心、网络、宽带、无线、存储、工业和企业软件等关键市场。我们的解决方案包括服务提供商和企业网络和存储、移动设备和宽带连接、大型机、网络安全以及私有和混合云基础设施。 Broadcom 是一家特拉华州公司，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai 通过消除隐私和数据可用性之间的权衡，使所有技术数据消费者的数据访问民主化。 Tonic 的解决方案合成了安全、高保真版本的生产数据，不含敏感信息和 PII。 各行业的数百个客户依靠 Tonic.ai 来构建数据驱动的软件并微调 ML 训练模型。他们获得了生产数据的所有价值，而无需实际复制组织中的敏感数据，从而解锁战略数据资产以供跨职能使用，从工程到业务运营，甚至用于演示的销售团队。凭借高质量的数据，团队可以减少缺陷并加快交付速度，同时拥有强大的安全态势
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI 是创建结构化合成数据的先驱。它使任何人都能够生成高质量的、类似于生产的合成数据，以实现更智能的人工智能和更智能的测试。财富 100 强公司和其他公司的合成数据团队可以以克服使用真实、匿名或虚拟数据的道德挑战的方式创建、修改和共享数据集。人工智能生成的合成数据是私有的，可以缩短数据生成时间，并将更多机器学习模型投入生产。