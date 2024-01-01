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利用先进的人工智能为医疗专业人员提供支持 在 ScribeMD，我们了解医生在当今快节奏的医疗环境中面临的挑战。这就是为什么我们开发了专门为医疗保健量身定制的人工智能平台。我们的任务？简化流程，减少管理任务，让医生做他们最擅长的事情——照顾病人。 高效记笔记：告别手动记笔记。我们的数字抄写员会倾听、理解并为您绘制图表，确保捕捉到每个细节。 医疗保健定制法学硕士：我们的平台建立在一流的语言学习模型之上，准确率高达 98%，响应时间为 0.2 秒。

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