替代项 - Scoop.it
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Blogely
blogely.com
Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
Tagbox
taggbox.com
Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 通过自动化工作流程、审批管理、实时协作、通知和报告帮助您提高内容团队的生产力。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
UpContent
upcontent.com
UpContent 通过在各种平台上发现、协作和分发精选内容，帮助用户与受众建立信任。