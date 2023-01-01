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让孩子们做好上学的准备是一天中最糟糕的部分。 School Morning Routine 这个应用程序可以帮助您让孩子做好准备，而不会造成任何混乱。这样您就可以再次享受家人在一起的早晨了。 为什么早上 9 点你会感觉自己跑了一场马拉松？孩子们想做正确的事（嗯，大多数时候）。但他们很容易忘记并分心。因此，要按时将他们赶出家门，你就必须唠叨、责骂和争论。直到整个早上都变得疯狂混乱。

网站： schoolmorningroutine.com

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