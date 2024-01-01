替代项 - SAP
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯来语：וווקס.קום）是一家以色列软件公司，提供基于云的 Web 开发服务。它允许用户通过使用在线拖放工具创建 HTML5 网站和移动网站。除了位于以色列的总部和其他办事处外，Wix还在巴西、加拿大、德国、印度、爱尔兰、立陶宛、美国和乌克兰设有办事处。用户可以添加社交插件、电子商务、在线营销、联系方式使用各种 Wix 开发的第三方应用程序将表单、电子邮件营销和社区论坛添加到其网站上。 Wix 网站构建器建立在免费增值商业模式之上，通过高级升级赚取收入。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
WooCommerce
woocommerce.com
使用专为 WordPress 构建的完全可定制的开源电子商务平台进行在线销售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 电子商务购物车快速且易于使用！为 WordPress、Drupal、Facebook 等设置免费在线商店！开始使用 Ecwid 在线销售。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
Microsoft Fabric
microsoft.com
将您的数据带入人工智能时代。 通过在单个人工智能驱动的平台上将每个数据源和分析服务连接在一起，重塑每个人访问、管理和处理数据和见解的方式。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Dukaan
mydukaan.io
适合成长型企业的电子商务平台。 使用 Dukaan 的一体化商务平台启动、扩展和管理您的业务。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基于云的ERP，已经在行业中处于领先地位20年。该系统允许随时随地无限制访问。目前全球有多达 60,000 家独特的公司在使用 Ecount，想象一下，如果每家公司都有多个用户，那么用户数量可以轻松达到一百万！自1999年以来我们的价格一直保持不变，客户长期关注我们。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含构建网站、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输、营销品牌和分析数据所需的所有工具。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在线销售数字产品的最简单方式。在几分钟内即可销售软件、按需服务和会员资格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
neptune.ai
neptune.ai
在一个位置记录、组织、比较、注册和共享所有 ML 模型元数据。 - 随着建模团队的成长而实现自动化和标准化 - 与您的团队和整个组织就模型和结果进行协作 - 使用托管、部署在本地或私有云中。与任何 MLOps 堆栈集成
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用于运行 SaaS 业务的一体化平台。付款、订阅、全球税务合规、欺诈预防、多货币支持、失败付款恢复、PayPal 集成等。我们让您的软件业务运营变得轻松简单。