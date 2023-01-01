Salonist
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Salonist”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
＃1 沙龙和水疗中心沙龙软件。 Salonist 是水疗中心、按摩院和理发店等美容企业的排名第一的沙龙软件，可有效管理与员工和客户相关的各种操作。 您将获得一套强大的工具，帮助您顺利运营美容业务，节省时间和精力。沙龙业主可以在方便时使用这款多功能美容院预订软件有效地管理账单、库存、营销、工资等。
网站： salonist.io
免责声明：WebCatalog 与“Salonist”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。