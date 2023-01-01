替代项 - SalesRabbit
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms（多伦多证券交易所代码：PFM）是一家加拿大软件和移动应用开发商，为用户提供低代码开发平台来构建企业现场服务管理应用程序。该应用程序将文书工作数字化，使现场工作人员能够在移动设备上完成复杂的表格、收集丰富的数据并将表格数据直接发送给管理人员、后台系统和分析工具。该公司于 2005 年上市，并在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms “北美移动表单竞争战略创新与领导力”奖。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企业低代码应用平台魔力象限中被认可为 18...
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
Allego
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虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Qwilr
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密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Quotient
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成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美国规划软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Anaplan 销售基于云的业务规划软件的订阅，并提供用于决策目的的数据。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
BeatRoute
beatroute.io
销售支持平台可帮助零售企业从销售团队、分销商和客户那里获得 50% 以上的收入。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的私营科技公司，提供销售支持平台和产品套件。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
SimpliField
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通过用于零售业务运营、通信和实时分析的集成移动平台释放性能。
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promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
Map My Customers
mapmycustomers.me
现场销售代表的副驾驶。外部销售领导的指挥中心。适用于 iOS 和 Android 的“映射我的客户”移动应用程序可帮助外部销售代表： 将客户可视化为地图上的图钉 • 查看地图上最具商机的区域 • 根据主要客户、产品线、地区等创建群组 • 查看哪些区域在设定的天数内未受影响的公司 进行更多停留 • 选择要拜访的客户并在几秒钟内建立优化路线 • 沿您的路线寻找新客户，以实现勘探目标或填补额外时间 放弃数据输入 • 将客户拜访记录在案只需轻按几下即可记下语音转文本笔记 • 随时随地自动捕获电话和电子邮件 • 与 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
Upwex
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使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
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发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
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用于现场销售、DSD 和订单输入的一体化移动销售应用程序 创建销售订单、移动发票、估算和付款。 使用实时 GPS 优化销售路线并跟踪销售代表。建立电子商务门户
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