SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Cop​​ado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支持计划有多么困难。有了 SalesHood，您无需搞清楚并重新发明轮子。我们的软件配备了涵盖整个支持生命周期的自动化指导和模板。我们还提供内置的销售培训内容，以便您可以在几天或几周内实现价值，而不是几个月或几年。我们的销售培训库定期更新，将成为您销售培训的首选资源。

目录 :

网站： saleshood.com

免责声明：WebCatalog 与“SalesHood”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。