替代项 - Salesforce
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一个始终在线的市场情报平台，可帮助品牌和组织跟踪、管理、优化和创新。它使用最先进的自然语言处理和人工智能技术在大型数据集中进行发现，使品牌能够简化产品并更好地了解消费者。
Figpii
figpii.com
更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Setupad
setupad.com
Setupad 是增加广告收入的最佳网站盈利平台之一。卓越的客户支持和顶级 SSP。通过我们将您的流量货币化。报名！
LiveVox
livevox.com
关于 LiveVox LiveVox（纳斯达克股票代码：LVOX）是一个经过验证的云 CCaaS 平台，可帮助企业领导者重新定义客户参与度并转变其联络中心的绩效。决策者使用 LiveVox 来改善客户体验、提高座席工作效率、为经理提供支持并增强他们的系统编排能力。提供改变游戏规则的结果所需的一切都可以无缝集成和配置，以最大限度地提高您的成功：全渠道通信、人工智能、联络中心 CRM 和员工敬业度管理工具。 20 多年来，各种规模和行业的客户都信赖 LiveVox 的可扩展且可靠的云平台，每年能够为数十亿次全渠道交互提供支持。 LiveVox 总部位于旧金山，在哥伦比亚麦德林和印度班加罗尔设有国际...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM 软件可帮助物流公司（货运经纪公司、3PL）发展新的托运人关系。 Salesdash 帮助物流销售团队简化销售流程，以增加销售额和收入。由前货运经纪人销售负责人为货运经纪人打造。该产品最适合那些采用咨询式销售方式、拥有更大的联系人列表、需要防止错过跟进、努力注重细节、可能有较长的交易周期、需要多个接触点并保持一致的外展的人留在客户面前。任务管理、联系人管理、管道管理和自定义报告是 Salesdash 的核心组件。自定义字段、添加团队成员以及从电子表格导入潜在客户的实施都可以在几分钟内完成。通过 Gmail 和 Outlook 的电子邮件和日历集成与潜在客户和潜在客户互...
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。