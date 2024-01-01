替代项 - Ruttl

UXtweak

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UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...