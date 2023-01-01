RustDesk Web

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

适合所有人的开源虚拟/远程桌面基础设施！ 远程桌面软件是开源 TeamViewer 的替代品，开箱即用，无需配置。您可以完全控制您的数据，无需担心安全性。您可以使用我们的公共集合/中继服务器，或自托管，或编写您自己的服务器。

网站： rustdesk.com

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