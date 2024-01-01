替代项 - Rungway

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

Smart Match App 是一款屡获殊荣的婚介和会员管理软件 CRM，为全球超过 100,000 名用户提供服务。使用专业的配对工具匹配您的客户、安排介绍和约会、接收有价值的约会反馈。智能 CRM 软件具有专业的匹配工具和功能，可以通过一个系统解决重要任务，通过智能工作将您的业务提升到更高的水平。智能匹配 CRM 软件正在被各个行业所使用，从个人关系管理、商业专业匹配到非营利组织管理。 1. 单独匹配客户或让我们的智能算法为您推荐匹配。 2. 只需点击几下，即可使用可选的照片和视频进行个性化介绍。 3. 发送个人和群组电子邮件、短信、通知和提醒。 4. 构建自定义表单，将数据库与营销活动...