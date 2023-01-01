替代项 - RudderStack
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Formaloo
formaloo.com
强大的协作平台，供团队收集、组织和理解他们的数据。无需代码，只需几分钟即可从想法到执行！
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Forest Admin
forestadmin.com
停止构建您的管理面板，我们为您准备了一个 获得管理面板并不一定很耗时。 Forest Admin 无需构建它，而是在几秒钟内根据您的数据生成一个管理面板。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Hightouch
hightouch.io
您的数据仓库是客户数据的真实来源。 Hightouch 将此数据同步到您的业务团队依赖的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services is a market-leading Personalization and Customer Data Platform provider. Our solutions enable brands to recognize users’ behavior across channels, offer personalized recommendations, and activate data in all channels from our Customer Data Platform. Hundreds of ambitious brands alrea...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP is the easy, secure and impactful Customer Data Platform made in Europe for Europe. Zeotap CDP empowers brands to integrate, unify, segment and orchestrate customer data now and in the cookieless future, all while putting consumer privacy and compliance front-and-centre. It offers a simpl...
mParticle AU
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mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
mParticle EU
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mParticle US
mparticle.com
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mParticle Customer
mparticle.com
mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...
Simon Data
simondata.com
Simon Data empowers marketing teams with the only Customer Data Platform (CDP) purpose-built to increase campaign performance through faster, more precise segmentation and personalization. The first CDP built on Snowflake, the Simon Data Platform enables brands to break free from outdated architectu...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight is a customer engagement platform that empowers businesses to generate more customer touchpoints and build brand loyalty through the automation of personalization. The platform features a range of tools for creating and deploying campaigns, as well as analytics and reporting capabilit...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
RollWorks
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RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
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B2B 营销与渠道和收入相关 Dreamdata 自动提取、清理和简化您的 B2B 上市数据，以提供有关收入驱动因素的完全透明度。
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