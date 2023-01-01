第一个敏捷工具，教您如何开发优质软件。 Roundrush 不仅仅是另一个工作流程管理平台。这是一种全新的敏捷方法，融合了 SCRUM、KANBAN、TDD、XP 的最佳实践，继承了 OKR 和 Shu-Ha-Ri 的准则，并为您的团队提供高质量的工作流程，日复一日地指导他们如何交付高质量的成果。最终产品。

网站： roundrush.com

免责声明：WebCatalog 与“Roundrush”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。