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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

第一个敏捷工具，教您如何开发优质软件。 Roundrush 不仅仅是另一个工作流程管理平台。这是一种全新的敏捷方法，融合了 SCRUM、KANBAN、TDD、XP 的最佳实践，继承了 OKR 和 Shu-Ha-Ri 的准则，并为您的团队提供高质量的工作流程，日复一日地指导他们如何交付高质量的成果。最终产品。

网站： roundrush.com

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