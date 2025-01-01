替代项 - Rotageek

Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。
Clockify
clockify.me
Clockify是一个免费的时间跟踪应用，帮助用户监控项目的工作时间和生产力，支持生成各种格式的报告。可在多平台使用。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一款员工调度应用，简化轮班创建、分配和跟踪，支持出勤管理和休假请求，适用于移动设备。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。
Insightful
insightful.io
Insightful是一款员工生产力分析软件，提供数据洞察，支持自动时间跟踪和远程团队管理，提高工作效率和流程优化。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
When I Work
wheniwork.com
当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款云端人力资源管理软件，简化了企业HR流程，提供入职、考勤、工资管理等功能，适合远程团队使用。
Sling
getsling.com
Sling是一款为轮班员工提供的调度、时间跟踪和沟通软件，集成了排班、消息、时间跟踪、任务管理和报告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款劳动力管理工具，简化员工调度、时间跟踪和沟通，支持薪资系统集成和出勤监控。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules是一款餐厅和酒店行业的员工排班应用，提供简便的排班、沟通和劳动力管理工具。
Timely
timely.com
及时是一款基于AI的时间跟踪软件，帮助团队自动追踪和报告工作时间，提升生产力并简化项目管理。
Five9
five9.com
Five9是一款基于云的联系中心软件，提供多渠道客户互动、劳动力管理及实时分析，帮助企业优化客户服务体验。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
7shifts
7shifts.com
7shifts是一个为餐厅设计的团队管理平台，提供调度、沟通和人工成本管理工具，帮助提高运营效率和团队协作。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一款时间跟踪和调度应用，适用于施工和服务行业，支持项目管理与员工时间管理。
Jibble
jibble.io
Jibble是一款时间与出勤管理应用，允许员工通过多种设备打卡，管理者可实时监控出勤，生成自动化工资表。