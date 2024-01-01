替代项 - Ringover
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
PhoneBurner
phoneburner.com
通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Truly
truly.co
了解排名第一的电话系统，供销售团队跟踪、分析和指导客户对话。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 帮助公司更好地与客户对话。每次都在电话上实时将客户信息付诸行动。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Yobi
yobi.app
Yobi 将工作电话号码和有用的集成添加到您现有的设备中。无需新硬件。专为团队和企业打造
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Ringy
ringy.com
自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自动呼叫应用程序、移动 CRM 和外拨拨号器软件，用于移动电话和外拨呼叫服务。使用 GoDial 在 2 分钟内设置您的外拨呼叫中心。 GoDial 使用手机的 SIM 卡进行拨号，因此云电话或 VoIP 无需付费。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的现代电话系统 易于设置。集成到任何地方。通过电话、应用程序或桌面给客户打电话和发消息。一切价格合理。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
Orum
orum.com
Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的专有呼叫测量软件（呼叫分析平台）根据 IEEE 和 RFC 标准构建，具有多个基于电信级可用性和容错架构构建的数据中心，并由全自动灾难恢复流程提供支持。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
iPlum
iplum.com
iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
Voiso
voiso.com
Voiso - 一体化呼叫中心解决方案，旨在充分利用每次客户互动
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基于云的销售沟通工具，可帮助您接触最多 3 倍的潜在客户并达成更多交易。现在了解更多信息。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
WhatConverts
whatconverts.com
营销机构和客户的潜在客户跟踪 唯一受到顶级 PPC 和 SEO 专业人士信赖的潜在客户跟踪和报告软件，可以为客户增加价值。
Cordless
cordless.io
解锁您的语音内容。 为客户支持团队提供现代电话服务。 弥合语音和文本之间的差距。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
OnviSource
onvisource.com
适用于各行业呼叫中心和企业的自动通话录音软件。
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款呼叫跟踪软件，可为专业营销人员提供推动更多转化所需的见解。 Dialics 使营销人员能够跟踪他们的来电，并确定哪些关键字、广告活动和优惠最能有效地创收。该公司的目标是通过为专业人士提供优化营销工作的指标来帮助他们提高转化率。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 因为世界各地的企业提供卓越的呼叫分析解决方案而闻名。它提供了对让您的电话响起的各个方面的详细见解。电话跟踪、录音、分析等功能可让您获得最大收入并获得满意的客户。 AuditCall 是一款以其创新的云统一通信和协作解决方案而闻名的产品。 AuditCall 总部位于美国，通过其直观的软件 AuditCall，为企业和行业提供更先进、更安全的方式来连接客户和员工，提高员工生产力并加强客户关系。它通过优化接到最多来电的广告和关键字的投资回报率，帮助企业就如何分配营销支出做出更明智的决策。它配备了一些有趣的功能，使数据驱动的营销人员能够优化广告活动的效果，提高销售效率并提高客户保...
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800response.com
800response 提供多种免费免费电话号码、呼叫跟踪工具和客户分析数据，帮助企业管理漏斗顶部的潜在客户开发工作，同时获得有价值的营销归因数据，帮助您获得投资回报率并保留您的投资回报率。最有价值的客户。我们提供完整的呼叫跟踪工具解决方案，帮助企业促进和优化新客户获取、衡量和跟踪营销活动绩效以及监控客户体验。如果您正在寻找来电分析来提高投资回报率和广告活动响应，800response 拥有您所需的所有工具。我们可以将这些数据直接提供给您的 CRM。
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为世界各地的个人和企业提供电话跟踪和生产力软件。
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CallPlease，世界上最先进的通话记录、通话表和电话消息协作软件，具有适用于 iOS、Android 和 Web 的优雅界面。被全球所有领先的媒体制作商以及律师事务所、服务机构、销售机构等使用。
Call iQ
mycalliq.com
呼叫智商如何在第二个观看此简短视频的一小部分中工作5步过程，以查看我们的5步呼叫跟踪过程如何从分配数字到跟踪这些数字上的每个呼叫到传递每个呼叫的实时，真实，重要的分析。准备开始节省营销资金了吗？请求演示1-866-721-2180 LIVE…
CallAction
callaction.co
CallAction 是一款移动 Web 应用程序，用于自动跟踪所有营销渠道的呼入电话并参与其中。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 为企业和数字营销机构提供完整的解决方案。为新数字时代的在线广告商提供呼叫跟踪、网络分析、按点击付费欺诈检测、预防和保护服务。不断成长和进步，我们很自豪能为客户提供安全、健全的透明广告体验。我们帮助企业优化和保护其广告活动，提高销售额、利润和投资回报率，并改善客户服务。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 提供了一种简单的方法来启动和扩展您的呼叫跟踪活动，并提供业内最具竞争力的价格。