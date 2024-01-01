替代项 - Ringover

Phonexa

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Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...