替代项 - Ringostat
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Truly
truly.co
了解排名第一的电话系统，供销售团队跟踪、分析和指导客户对话。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的专有呼叫测量软件（呼叫分析平台）根据 IEEE 和 RFC 标准构建，具有多个基于电信级可用性和容错架构构建的数据中心，并由全自动灾难恢复流程提供支持。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
WhatConverts
whatconverts.com
营销机构和客户的潜在客户跟踪 唯一受到顶级 PPC 和 SEO 专业人士信赖的潜在客户跟踪和报告软件，可以为客户增加价值。
Cordless
cordless.io
解锁您的语音内容。 为客户支持团队提供现代电话服务。 弥合语音和文本之间的差距。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
OnviSource
onvisource.com
适用于各行业呼叫中心和企业的自动通话录音软件。
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款呼叫跟踪软件，可为专业营销人员提供推动更多转化所需的见解。 Dialics 使营销人员能够跟踪他们的来电，并确定哪些关键字、广告活动和优惠最能有效地创收。该公司的目标是通过为专业人士提供优化营销工作的指标来帮助他们提高转化率。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 因为世界各地的企业提供卓越的呼叫分析解决方案而闻名。它提供了对让您的电话响起的各个方面的详细见解。电话跟踪、录音、分析等功能可让您获得最大收入并获得满意的客户。 AuditCall 是一款以其创新的云统一通信和协作解决方案而闻名的产品。 AuditCall 总部位于美国，通过其直观的软件 AuditCall，为企业和行业提供更先进、更安全的方式来连接客户和员工，提高员工生产力并加强客户关系。它通过优化接到最多来电的广告和关键字的投资回报率，帮助企业就如何分配营销支出做出更明智的决策。它配备了一些有趣的功能，使数据驱动的营销人员能够优化广告活动的效果，提高销售效率并提高客户保...
800response
800response.com
800response 提供多种免费免费电话号码、呼叫跟踪工具和客户分析数据，帮助企业管理漏斗顶部的潜在客户开发工作，同时获得有价值的营销归因数据，帮助您获得投资回报率并保留您的投资回报率。最有价值的客户。我们提供完整的呼叫跟踪工具解决方案，帮助企业促进和优化新客户获取、衡量和跟踪营销活动绩效以及监控客户体验。如果您正在寻找来电分析来提高投资回报率和广告活动响应，800response 拥有您所需的所有工具。我们可以将这些数据直接提供给您的 CRM。
iovox
iovox.com
为世界各地的个人和企业提供电话跟踪和生产力软件。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease，世界上最先进的通话记录、通话表和电话消息协作软件，具有适用于 iOS、Android 和 Web 的优雅界面。被全球所有领先的媒体制作商以及律师事务所、服务机构、销售机构等使用。
Call iQ
mycalliq.com
呼叫智商如何在第二个观看此简短视频的一小部分中工作5步过程，以查看我们的5步呼叫跟踪过程如何从分配数字到跟踪这些数字上的每个呼叫到传递每个呼叫的实时，真实，重要的分析。准备开始节省营销资金了吗？请求演示1-866-721-2180 LIVE…
CallAction
callaction.co
CallAction 是一款移动 Web 应用程序，用于自动跟踪所有营销渠道的呼入电话并参与其中。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 为企业和数字营销机构提供完整的解决方案。为新数字时代的在线广告商提供呼叫跟踪、网络分析、按点击付费欺诈检测、预防和保护服务。不断成长和进步，我们很自豪能为客户提供安全、健全的透明广告体验。我们帮助企业优化和保护其广告活动，提高销售额、利润和投资回报率，并改善客户服务。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 提供了一种简单的方法来启动和扩展您的呼叫跟踪活动，并提供业内最具竞争力的价格。
CallGear
callgear.ae
您需要有效与客户沟通所需的一切。自动通话流动并专注于您的业务。
WildJar
wildjar.com
Wildjar通过提供最先进的声音和SMS解决方案来帮助企业取得巨大的成功。 Wildjar成立于2016年，正在帮助全球4000多家公司与客户建立联系并获得收入。
CallRoot
callroot.com
CallRoot 是一款面向营销团队和代理机构的呼叫跟踪软件。它跟踪和记录来电，动态插入电话号码并映射每个来电的推荐来源。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector是一个出站销售自动化平台，该平台将电子邮件，SMS，无环语音邮件，出站拨号器和入站拨号器集成到一个简单的CRM中。
Retreaver
retreaver.com
Reareaver帮助营销人员，代理商和品牌更好地了解他们的客户旅程。我们基于云的软件通过标记、跟踪呼叫者并将其路由到适当的人员或部门来提供实时呼入呼叫数据。利用来自 HubSpot、Eloqua 和 Instapage 等流行营销解决方案的数据来提供个性化体验并提高转化率。通过利用这些数据，您将确定哪些营销活动能带来最大的收入、提高客户满意度并促进更高的转化。立即致电（877）794-6544或访问我们
Nimbata
nimbata.com
Nimbata 结合了独特的潜在客户捕获、转化跟踪、营销归因和潜在客户管理功能，可生成更好的入站潜在客户并将更多网络访问者转化为销售。 Nimbata (https://www.nimbata.com) 提供： • 通过本地、免费电话或个性化号码捕获全球 4,300 个城市和 70 多个国家/地区的电话线索。 • 通过 nimbata 脚本/像素跟踪呼叫转化和网络表单提交的第一方数据。使用动态号码插入 (DNI) 进行来电转化的会话级归因（来源、营销活动或关键字）。 • 电话/呼叫线索处理（录音、问候语、私语、调查、垃圾邮件过滤器、标记）。 • 呼叫管理工作流程利用高级路由（优先级、多重、加权...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款简单而强大的现场服务管理软件，提供多种功能，例如客户管理、发票和付款、库存管理、时间跟踪和报告。该软件可在桌面和移动应用程序上使用，以连接办公室工作人员、技术人员和客户。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一个全渠道营销平台。我们帮助吸引、转化和分析您的客户。 CallTouch提供了呼叫跟踪服务，可提供有关广告效率的所有信息。由于通话跟踪服务，您可以将所有广告分配给推动销售的广告以及花费预算的广告。通话跟踪有助于评估值得扩展的渠道和广告以及将被禁用的其他渠道和广告。价格起价为每月60.00美元的标准 - 中小企业的端到端分析 - 动态和静态呼叫跟踪呼叫通话日记电话标记 - 关键字规范 - 网站目标和订单跟踪 - 详细报告，销售渠道和ROI - AD平台和CRM Systems集成- 全面的客户支持
Infinity Hub
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通话之前、期间和之后发生的情况，并采取实际行动来提高营销和运营效率。 Infinity 是经过 ISO 27001 认证的世界级呼叫智能平台，具有精细的访客跟踪功能。 Infinity 使您能够绘制整个客户旅程并解锁宝贵的见解，例如客户在拿起电话之前参与的活动、网页和确切的关键字。查明来电转化的来源将有助于您在分析效果时了解全局。通过完全消除对产生销售的猜测，您将能够在营销支出上产生令人印象深刻的投资回报率。 Infinity Hub 不断发展，使用户能够与最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 通过实时指导为高绩效团队提供支持。通过展示和推荐最有效的方法，Revenue.io 使 HPE、Nutanix 和 AWS 等数百家客户能够提供可预测的结果并优化其整个收入运营。 Revenue.io 成立于 2013 年，总部位于洛杉矶，并得到高盛、Bryant Stibel 和 Palisades Capital 风险投资的支持。在www.revenue.io上了解更多信息。
800.com
800.com
在 800.com，我们致力于帮助企业与客户建立联系。作为免费电话号码、个性电话号码和呼叫软件的领先提供商，我们让公司能够轻松地联系世界各地的客户。我们的使命是通过电信增强人与人之间的联系。我们为任何人提供一个易于使用的平台来查找和注册令人难忘的免费虚荣电话号码。此外，通过我们的平台，您可以在一个地方管理所有号码、跟踪呼叫、衡量成功以及将呼叫转接至您选择的任何电话。但这还不是全部，我们还为各种规模的企业提供短信营销和 API 集成，让您轻松吸引新客户并发展业务。因此，如果您正在寻找改善与客户的沟通和联系的方法，800.com 就是您的最佳选择。
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 云报告可以轻松生成您在世界任何地方的电话或呼叫中心活动的详细报告；无需购买任何额外的软件。您可以通过安装 PBXDom 收集器并将 PBX 或呼叫中心连接到安装此软件的计算机来实现此目的；这里的所有都是它的。收集器软件自动从您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫信息，然后将该信息发送到PBXDom的服务器，然后我们的服务器分析该信息，以便为您提供各种报告。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
Salesken
salesken.ai
Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
Ringba
ringba.com
为营销人员、数字机构、呼叫中心、每次通话付费和绩效网络提供呼叫跟踪、归因、报告和分析。
Invoca
invoca.com
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