替代项 - Rhombus

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Alarm.com 是智能互联物业的领先平台。数百万人依靠 Alarm.com 的技术从任何地方监视和控制他们的财产。我们的平台以安全和远程监控为中心，满足广泛的市场需求，并为越来越多的物联网 (IoT) 设备提供基于应用程序的控制。 我们的安全、视频监控、智能自动化和能源管理解决方案可通过我们由北美和全球数千家专业服务提供商组成的网络提供。 Alarm.com 的普通股在纳斯达克交易，股票代码为 ALRM。 Alarm.com 凭借其员工文化以及我们每天为开发新技术并将其推向市场所做的有意义的工作而获得了“最佳工作场所™”奖，这些新技术将使数百万人更加安全，并帮助他们更有效地使用能源。我...