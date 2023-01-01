替代项 - RhetorAI

EthOS

ethosapp.com

EthOS 是一个沉浸式研究平台，可帮助用户体验研究人员和市场研究团队通过数字民族志、移动日记研究和基于聊天的访谈来阐明未知事物。 通过移动民族志发现 * 查找现实世界用例中出现的产品和服务的隐藏问题。 * 通过深入研究用户行为和惯例来挖掘新的商机。 * 通过观察用户在日常生活中如何与您的产品互动，深入了解您的用户 通过日记研究进行探索。 * 了解问题周围的背景，开始为其解决方案生成假设。 * 更深入地了解用户，以开发角色和旅程地图。 * 捕捉亲密的情感时刻，并通过自动情绪和语气分析进行分析 通过基于聊天的访谈进行更深入的倾听和挖掘。 * 进行持续的生成研究，以掌握用户不断变化的需求。 * ...