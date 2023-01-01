替代项 - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
Marker.io
marker.io
报告错误不应该是一件复杂的事情。将客户和同事的网站反馈输入您最喜欢的错误跟踪器，而不会让开发人员发疯。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用移动应用程序和超过 10 万热切的参与者来有效捕获即时视频并轻松获得见解……
Maze
maze.co
伟大的产品建立在良好的习惯之上。 使产品发现持续不断。利用整个团队可以收集、使用和采取行动的用户洞察来验证总体和日常产品决策。
Prolific
prolific.co
按需、自助数据收集。 Prolific 帮助您招募高质量的研究参与者来参与您的研究、调查或实验。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
User Interviews
userinterviews.com
从我们超过 450,000 名经过审查的消费者和专业人士的受众中招募用户，或者引入您自己的受众并为任何类型的用户体验研究建立参与者数据库。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 借助其多功能反馈平台帮助您的企业在客户反馈的帮助下构建更好、更成功的产品和服务。在产品开发生命周期中收集用户反馈。免费试用。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在数据的支持下打造更好的数字体验。 使用我们的专业用户研究工具套件快速轻松地测试从网站架构到设计原型的任何内容。
Userbrain
userbrain.com
只需几分钟即可设置您的第一个用户测试，数小时内即可获得第一个结果。 Userbrain 是您找出什么对您的产品有效、什么无效的快速通道。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Respondent Researcher
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在通过改变游戏规则的生成式人工智能洞察来扩展定性研究，是世界上最受欢迎的市场研究工具的所在地。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Respondent Participant
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Kraftful
kraftful.com
Kraftful 为您提供对用户反馈的深入人工智能分析，以了解用户的需求以及如何使您的产品令人愉悦。
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
Netigate
netigate.net
Netategate 为客户和员工的反馈提供全面的解决方案。获得可行的见解并做出数据驱动的决策。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
Sticky
tobii.com
Want to get a better return on your marketing investment? Sticky by Tobii is an online eye tracking software and survey tool that analyzes how your creative designs are being received by your target audience, on the devices they use the most. See the impact of ads, packaging, and videos on real peop...
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
Digsite 一直是在线质量方面的专家，但我们知道需要更广泛的解决方案才能满足客户不断增长的多样化需求。该解决方案需要成为一个更加流畅和集成的平台，用于定性迭代和定量验证。我们着手构建一个用于定性迭代和定量验证以及样本的整体集成平台，以便您可以重新联系参与者并获得高质量的响应。我们想要一个解决方案，使您能够自己完成整个研究，但如果您意识到需要帮助或想要转向更复杂的方法，则可以按需提供支持和咨询服务。您可以灵活响应团队的需求，而无需中途更换供应商或平台。通过 Digsite Sprints，参与者可以标记概念、对想法进行投票，并通过照片和视频甚至实时互动视频采访分享经验。借助 Digsite ...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Conversion Crimes 是改善用户体验并增加网站或应用转化的最快、最简单且最经济的方法。让真实的人向您展示问题所在以及原因 - 通过可访问且负担得起的可用性测试 - 这样您就可以修复它。
Chatty Insights
chattyinsights.com
以客户为中心的决策的真相来源之一。收集并分析来自客户反馈、访谈等的见解。
BuildUX
buildux.com
BuildUX 是同类首个综合性 SaaS 平台，使用户体验负责人、架构师、研究人员、设计师和产品决策者能够共同创建更好、更快的用户体验策略。通过我们的第一个直观工具 Persona Mapper，我们使 UX 团队能够在单一视图中创建、呈现和比较最多 10 个用户角色，围绕角色调整产品团队，通过对不同角色的比较分析来提取见解，从而对产品做出明智的决策功能优先级和设计。
UXTesting
uxtesting.io
UXTesting 旨在为开发人员、设计人员和管理人员提供移动测试工具和用户行为分析。
UserPeek
userpeek.com
UserPeek 成为进行远程可用性测试的强大工具，提供了一个记录各种产品的真实用户体验的平台。这个直观的工具提供了未经过滤的用户旅程视图，其先进的标记和注释功能使其更加有效，简化并加速了用户体验评估。 UserPeek 的一个显着特点是其多元化且包容性的测试人员小组，经过精心策划，以反映广泛的目标人群。这使得能够全面了解用户行为和偏好。为了优化用户测试效率，UserPeek 包括自动语音到文本转录功能，可以立即理解用户反馈。 UserPeek 独特的精彩片段功能允许用户使用用户测试视频中的关键剪辑制作引人注目的演示文稿，从而促进关键用户交互和观察的简洁且有影响力的表示。 UserPeek 是...
Qualitative
qualitative.io
定性使得邀请、安排和进行用户研究会议变得非常容易。
HubUX
hubux.com
HubUX 是一个研究运营平台，用于私人小组管理、定性自动化（包括视频试听问题和调查）
Glow
glowfeed.com
Glow 是一流的研究技术，可以更轻松、更快速地收集可操作的人类见解。 Glow 支持品牌进行品类 U&A、受众分析、品牌健康、概念测试、市场测试、投资回报率评估、ESG/可持续性诊断等。 Glow 平台易于学习且易于使用，实时数据可视化、即时语言翻译和一键分析等功能可确保您能够快速根据您的见解采取行动。了解 Bain、Reckitt、Mondelez、Puma、Carat、Publicis 和 R/GA 等先进品牌如何利用 Glow 来降低风险、消除猜测并帮助其业务发展
Collabito
quallie.com
在线焦点小组软件 - 实时聊天、日记和讨论板、公告板、论坛、民意调查和其他功能。您可以将所有模块合并到一个研究项目中。用于定性研究。
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama 是一个用户洞察平台，可帮助产品团队打造更好的产品。 Blitzllama 提供三种产品： * 产品内调查使您能够针对特定用户并在您的产品中捕获他们的实时见解。产品内调查是持续优化用户旅程、根据用户输入验证产品创意以及揭示客户流失原因的好方法。 * 人工智能分析不仅将回复分类为主题和情绪，还执行交叉问题和相关性分析以提供调查见解。所有反馈数据都保存在单个存储库中，这非常适合搜索和分析历史反馈。 * 概念测试允许您在用户与新原型或模型交互时提出问题，以收集关键的发现前见解。
UX Metrics
uxmetrics.com
在 UX Metrics，我们的使命是让每个人都可以使用在线用户研究工具。我们用户友好的平台旨在成为市场上最简单的卡片分类和树测试工具，同时不影响强大的功能。无论您是用户体验研究员、设计师、产品经理，还是只是热衷于了解用户行为，用户体验指标都适合您。让我们与众不同的是我们对简单性和经济性的承诺。我们相信进行用户研究不应该很复杂或昂贵。 借助 UX Metrics，您无需成为经验丰富的 UX 研究人员即可进行研究并获得明确的结果。我们直观的界面和分步指导确保即使是初学者也可以轻松地完成整个过程。但不要被我们用户友好的方法所迷惑——UX Metrics 是一个强大的工具，也适合专家研究人员。 ...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace 是一个自动化市场研究平台，专为想要更快地测试、学习和行动的洞察专业人士、营销人员和机构而设计。该平台建立在行业领先的专业知识和经过验证的方法的基础上，可在数小时而不是数天内提供结果。它具有一系列消费者洞察工具，包括调查和基于人工智能的研究解决方案。我们一流的分析仪表板让您可以控制自己的视图，这样您就可以轻松地解释您的结果。将测试结果或与我们的标准进行比较。该平台旨在满足您的需求，因此您可以为每个项目提供适量的支持，从自助服务、引导式自助服务和专家服务选项中进行选择。销往全球 70 多个市场。
Ideally
goideally.com
理想情况下，这是一个创新平台，可以为品牌提供按需见解，以测试概念、想法和信息。使用内置的生成人工智能，使用 Ideally 的人将能够发现机会并产生伟大的想法。通过 Ideally，更多的人可以更频繁地获取见解——这对品牌和创新团队来说意味着巨大的变化
Hubble
hubble.team
Hubble是一款统一的用户研究软件，供产品团队不断收集用户的反馈。 Hubble 提供了一套工具，包括上下文产品内调查、可用性测试、原型测试和用户细分，以收集产品开发各个阶段的客户见解。
Zuko
zuko.io
67% 开始填写在线表格的人并未完成。 Zuko 是一款在线表单 + 结帐分析和优化工具，可通过使您的表单达到最佳状态来帮助您减少放弃并提高转化率。 * 了解访问者何时、何地以及为何放弃您的表单。 * 获取每个表单字段的数据，以确定您的用户体验问题出在哪里。 * 几分钟内开始跟踪 - 无需开发人员。 * 比 Google Analytics 更容易、更快速地跟踪表单 获取这些问题及更多问题的答案： * 哪些领域会导致我的访问者放弃？ * 访问者如何浏览表单？ * 显示哪些错误消息以及显示频率？ * 访问者行为如何因设备而异？ * 我的形式有问题吗？什么时候发生的？
UserBob
userbob.com
UserBob 是最实惠的远程用户测试服务。 UserBob 将招募用户试用您的应用程序或网站，并录制他们的体验的屏幕截图。观看这些视频将帮助您了解需要进行哪些更改才能取悦用户并提高转化率。
CoNote
conote.ai
当您与团队合作时，CoNote 会转录、分析和组织您的定性研究。
Stomio
stomio.io
Stomio 是一个 SaaS 平台，供产品团队在产品开发过程中摆脱 beta 测试阶段。
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR 是一款用户研究 CRM，使研究和产品团队能够直接与其用户一起招募、管理和开展研究。
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum 提供完整的端到端市场研究和洞察平台，帮助洞察专业人士比以往更高效、更快速地做出决策。 PureSpectrum 在 2021 年营销研究和洞察卓越奖中荣获年度 MR 供应商奖，因其行业领先的数据质量而受到认可。 PureSpectrum 开发了受访者级别的评分系统 PureScore™，并相信他们的持续成功源于其人才密度以及对简单性和质量的奉献。自成立以来的几年内，PureSpectrum 已被评为北美发展最快的公司之一自 2020 年起入选德勤高成长 500 强，两次跻身 GRIT 最具创新力榜单前 50 名，两次跻身 Inc. 5000 强榜单。 PureSpe...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum 提供完整的端到端市场研究和洞察平台，帮助洞察专业人士比以往更高效、更快速地做出决策。 PureSpectrum 在 2021 年营销研究和洞察卓越奖中荣获年度 MR 供应商奖，因其行业领先的数据质量而受到认可。 PureSpectrum 开发了受访者级别的评分系统 PureScore™，并相信他们的持续成功源于其人才密度以及对简单性和质量的奉献。自成立以来的几年内，PureSpectrum 已被评为北美发展最快的公司之一自 2020 年起入选德勤高成长 500 强，两次跻身 GRIT 最具创新力榜单前 50 名，两次跻身 Inc. 5000 强榜单。 PureSpe...
methinks
methinks.io
methinks.io 用户测试在移动应用程序中提供面对面访谈。合格测试人员、调查、实时视频采访、档案、付款，全合一应用程序
Cambri
cambri.io
Cambri 是一家成立于 2018 年的全球资源科技成长型公司，总部位于赫尔辛基和斯德哥尔摩，在欧洲各地设有办事处。 Cambri 为团队提供敏捷的产品开发方法，从而更成功地推出产品，只将有目的且持久的产品和服务推向市场。 Cambri 是一次共同创造的旅程。我们不断与用户一起开发我们的平台，以便我们的客户充分发挥创新和增长潜力。无论您的标题中包含消费者洞察、产品、品类、创新还是品牌，我们保证 Cambri 将帮助您和您的团队在产品决策中更加一致并取得成功。我们热衷于将迭代作为创建更加一致、高效、更快和成功的创新团队的手段。
EthOS
ethosapp.com
EthOS 是一个沉浸式研究平台，可帮助用户体验研究人员和市场研究团队通过数字民族志、移动日记研究和基于聊天的访谈来阐明未知事物。 通过移动民族志发现 * 查找现实世界用例中出现的产品和服务的隐藏问题。 * 通过深入研究用户行为和惯例来挖掘新的商机。 * 通过观察用户在日常生活中如何与您的产品互动，深入了解您的用户 通过日记研究进行探索。 * 了解问题周围的背景，开始为其解决方案生成假设。 * 更深入地了解用户，以开发角色和旅程地图。 * 捕捉亲密的情感时刻，并通过自动情绪和语气分析进行分析 通过基于聊天的访谈进行更深入的倾听和挖掘。 * 进行持续的生成研究，以掌握用户不断变化的需求。 * ...