替代项 - RevSetter
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Gainsight CS
gainsightcloud.com
大规模留住并发展您的客户。 Gainsight CS使客户成为您最好的增长引擎。全面了解您的客户，了解趋势和风险，并帮助您的团队通过行之有效的行动进行扩展并取得成果。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Mixmax
mixmax.com
我们消除繁琐的工作并实现真正的参与。直接通过 Gmail 让您的 AE 和 CSM 更加高效。请求演示。
Kizen
kizen.com
Kizen 通过智能自动化和强大的人工智能连接所有数据，为任何规模的销售、营销和服务团队提供优势。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Vitally
vitally.io
Vitally 使具有前瞻性思维的客户成功团队能够提高收入增长、减少客户流失，并大规模提供主动、世界一流的客户体验。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Recapped
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完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
PreSkale
preskale.com
PreSkale 帮助 PreSales 与 CRM 和产品生态系统集成，以简化评估体验并跟踪产品市场洞察，从而实现有影响力的技术胜利。 1/ 与产品、销售和客户同步工作，确定致胜实践 2/ 跟踪努力、致胜解决方案和关键产品差距，以推动可重复的技术胜利 3/ 采取最合适的分配，最大限度地提高资源分配并提高售前绩效 4 / 分析各群体的产品采用情况，将收入与产品路线图对应起来 5/ 通过售前影响力深入了解交易速度，以推动销售转化 6/ 监控交易关键信息并以跨管道阶段的单页程序管理评估
Brainbase
brainbase.com
Brainbase 是一个现代技术平台，可帮助许可团队优化从合同到收入的合作伙伴关系。从交易管理到版税报告和产品审批，Brainbase 充当统一您的许可操作的平台。放弃手动流程和电子表格，通过 Brainbase 拓展您的许可业务。
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep 是一个买家参与和支持平台，适用于复杂和企业销售中的销售团队。我们通过帮助您关注参与购买决策的买家来补充您的 CRM。我们通过三个核心能力来做到这一点： 了解 - 关系映射和高级机会管理 启用 - 结果支持计划 学习 - 赢利销售绩效反馈
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审...
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客户管理软件，可减少客户流失并推动有机增长。 Kapta 的软件和我们的 KAM 流程使客户管理和客户成功领导者能够回答有关其客户的 3 个关键问题：1) 哪些客户是健康的，哪些客户有风险？ 2) 我们是否为每个战略客户制定了可操作且负责任的计划（增长计划、节约计划、关闭计划）？ 3）我们如何衡量并向客户传达价值？
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
ClientSuccess
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您最受好评的 CSM 软件平台。最容易使用、实施速度最快的软件，可减少客户流失并增加客户收入。
Coho AI
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Coho 正在构建下一代客户收入优化平台，使公司能够成为以产品为主导的成长型公司，无论其销售模式如何。 Coho 通过结合产品、销售和客户成功数据，帮助您最大限度地提高现有客户的收入。借助从数据中获得的见解，您能够自动化自助服务动作，专注于高接触度追加销售和交叉销售机会，并减少客户流失。
Nektar
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Nektar 是一个直观的移动数据收集和管理平台，旨在让我们的客户利用他们的数据并简化工作流程。