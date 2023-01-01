WebCatalog
Retrospective Online

Retrospective Online

retrospectiveonline.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Retrospective Online”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

敏捷开发团队的回顾。 简单且引人入胜的回顾工具。

网站： retrospectiveonline.com

免责声明：WebCatalog 与“Retrospective Online”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Poker Planner Online

Poker Planner Online

planningpokeronline.com

Yodiz

Yodiz

app.yodiz.com

QuickScrum

QuickScrum

quickscrum.com

Zoho Sprints

Zoho Sprints

accounts.zoho.com

Echometer

Echometer

my.echometerapp.com

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

Taiga

Taiga

tree.taiga.io

RetroTool

RetroTool

retrotool.io

Hygger

Hygger

accounts.hygger.io

Metro Retro

Metro Retro

metroretro.io

FoxPlan

FoxPlan

fox-plan.net

Agilibo

Agilibo

app.agilibo.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策