替代项 - ReText.AI

NLSQL

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NLSQL 是 B2B SaaS，为一线员工提供直观的自然语言界面，帮助他们访问难以访问的企业数据，从而为业务决策提供信息并加速业务决策，为企业带来重大利益。 NLSQL 是第一个云文本到 SQL API，它在用户面前充当网络聊天界面或 MS Teams/Slack 应用程序。它提供了任何人从多个数据源请求任何数据的能力，以便做出正确的业务决策并推动业务更快地向前发展。 除了节省时间和金钱之外，NLSQL 还通过为员工提供数据来带来额外的竞争优势，因此与客户和供应商的谈判可以更加高效。 未来企业的成功将把复杂的信息收集与更好的用户体验结合起来，而自然语言用户界面通过允许任何工作人员从复杂...