替代项 - RetargetKit
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 缩短器，可将您笨重的链接缩短为更易于管理和使用的 URL。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Onelink.to
onelink.to
通过 onelink.to 所有应用程序商店简化应用程序下载
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 链接。创建短链接、独特的 OneLinkBio 页面并获取访问者的正确统计数据。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Pixel
pxl.to
Pixel 通过将链接转变为强大的营销工具来帮助企业脱颖而出。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一种 URL 缩短工具，其中包含您共享的每个链接中的重定向像素。创建强大的品牌链接，点击次数增加高达 34%。
cutt.ly
cutt.ly
体验对您的短链接的完全控制 完整的 URL 缩短平台、链接管理、链接分析、深层链接、QR 代码生成器和 Bio 中的链接。轻松缩短、品牌化、管理、跟踪和共享您的链接。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Dub
dub.co
开源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款开源链接缩短工具，具有内置分析功能和免费的自定义域。
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 帮助您创建、跟踪和分析与您的品牌短链接的每次交互。 微小特点： * 链接缩短 * 品牌域名 * 自定义短链接 * 实时分析 * 链接变化 * 地理链接 * 重新定位像素 * 深度数据转换 * 安全的数据保险库 * 更改链接 * 404监控 * 插页式弹出窗口 * Chrome 扩展
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的链接缩短服务，用于跟踪、品牌化和共享短 URL。
y.gy
app.y.gy
创建简短且令人难忘的链接以提高转化率 将长而复杂的链接变成短而令人难忘的链接，您可以在电子邮件、社交媒体等中使用它们。 * 使用 y.gy 或您自己的自定义域。我们提供使用您自己的自定义短链接或 y.gy 短链接的选项。 * 使用自定义结尾自定义您的链接 可以使用自定义后缀自定义链接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 通过 y.gy 简单 API 以编程方式创建链接。
Pinggy
pinggy.io
Pinggy 提供到本地主机的安全隧道，以便轻松共享您的网站或应用程序。创建到您的 Mac/PC 的 HTTP、TCP 或 TLS 隧道，即使它位于防火墙和 NAT 后面。无需配置云或服务器来托管您的网站或应用程序。 Pinggy 提供了强大的 TUI 和 Web 调试器，用于实时监控和调试传入的请求。
Bitelink
bitelink.co
欢迎来到 Bitelink – 链接管理领域的创新与便利的结合。告别繁琐的 URL，迎接充满活力的时尚、可共享资源！ 为什么选择比特联？ * 轻松将长而复杂的 URL 转换为简洁、强大的链接。 * 创建可定制的二维码，以时尚的方式弥合在线和离线状态之间的差距。 * 通过强大的分析深入了解您的链接性能，获得宝贵的见解来完善您的策略。 * 借助我们创新的 Link-in-Bio 解决方案，让您的重要链接在一个动态中心中井井有条并可访问。 Bitelink 旨在提升您的在线形象、简化您的共享并释放新的可能性。
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io 允许您通过吸引人的号召性用语、重定向像素来缩短、品牌化和优化您的 URL 链接，从而提高您共享的链接的投资回报，并将您共享的每个链接转变为品牌资产。 它可以执行以下操作： * 为您分享的每个链接添加完全品牌化的号召性用语：节省编写自己的共享内容的时间，在网络上查找相关内容并向其添加强大的可定制号召性用语广告并通过短链接共享。 * 强大的一体化品牌链接管理系统：完全控制您的链接并将其转化为品牌资产。缩短 URL 并使用自定义别名和域来改善和建立信任，并为您带来更多流量。 * 重新定位点击您分享的任何链接的任何人：想象一下，当人们从电子邮件或您分享内容（包括社交媒体）的...
Urless
urless.com
Urless 是一项服务，可将长链接减少为更易于管理和使用的 URL，并使用强大的工具进行构建，以帮助您发展和保护您的品牌。它为二维码生成器提供分析功能，用于跟踪、创建登陆页面、数字名片等。
Trotto
trot.to
Trotto 是您即时、直观的数据。尽快访问、搜索和共享团队资源。 Trotto 允许员工使用 go 链接；使用令人难忘的关键字（go/HR 或 go/code）缩短任何 URL。记住去哪里，无需查看旧书签或消息，快速轻松地与他人分享。
Spotlesslink
spotlesslink.com
利用用于缩短、定位和跟踪的高级功能来控制您的链接。 * 完整的链接管理平台，用于品牌、跟踪和分享您的短链接。 * 通过我们详细的统计数据了解您的受众，更好地了解您的链接的性能，同时符合 GDPR、CCPA 和 PECR 要求。 * 轻松与您最喜爱的重定向平台集成。
RedirHub
redirhub.com
RedirHub 是一个简化个人和企业网站管理的平台。我们的创新工具可以轻松重定向 URL、监控网站流量和管理域名。无论您是企业家、营销人员还是网络开发人员，RedirHub 都能为您提供在线成功所需的解决方案。产品和服务： URL 重定向服务：将流量从旧 URL 无缝重定向到新 URL。网站分析：监控网站流量、用户行为和转化率。 SSL 证书管理：使用我们易于使用的 SSL 证书管理工具确保您的网站安全。
LinkerFit
linkerfit.me
一种多功能链接缩短器，提供一系列强大的功能。它允许您快速将长 URL 缩短为简洁、可共享的链接。此外，它还提供创建二维码的功能，使用户可以轻松使用智能手机访问您的内容。 LinkerFit 平台的突出功能之一是能够创建专为社交媒体简介设计的链接。您可以优化您的生物链接，以增加特定登陆页面或营销活动的流量。这些链接可以使用跟踪参数进行自定义，使您能够有效地监控和分析用户参与度和转化率。为了增强您的跟踪能力，LinkerFit 平台还支持像素跟踪。通过将跟踪像素集成到缩短的链接中，您可以获得有关用户行为的宝贵见解，例如点击次数、地理位置和推荐来源。这些信息可以帮助您完善营销策略并做出数据驱动的决策...
OutLynk
outlynk.com
Outlynk 是一个 100% 免费的平台，可让您创建个性化且易于定制的页面，其中包含您想要与受众分享的所有重要链接。它可以在 Instagram、TikTok、Twitch、Facebook、YouTube、Twitter 或 LinkedIn 等社交平台上使用，或者您也可以使用它来帮助发现您的作品、品牌或业务。设置 Outlynk Premium 帐户并添加所有链接后，只需复制您唯一的 Outlynk URL（即 owsm.ly/yourname）并将其粘贴到您的 Instagram 或 Twitter 个人简介的“网站”字段中，或在以下位置分享： Facebook 帖子和 YouTub...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me 是一款用于缩短 URL 或减少链接的免费工具。使用我们的 URL 缩短器创建缩短的链接，使其易于记住。 * 轻松缩短：Goo-Gl.me 简单快捷，输入长链接即可获得缩短的链接。 * 统计：检查您的缩短网址收到的点击量。 * 免费且无限制：您可以通过您的个人帐户免费添加无限数量的链接。
Cutmy
cutmy.link
通过创建动态链接、二维码和个人简介页面来增强您的营销活动并获得即时分析。 您需要的功能： * 自定义登陆页面 * CTA 叠加 * 事件追踪 * 智能定位 * 追踪一切 * 团队管理 * 品牌域名 * 活动和渠道 * 开发者API
Bitly.Pk
bitly.pk
最佳 URL 缩短服务。为您的企业创建免费的无限短链接。您可以在 bitly.pk 上创建和共享带有自定义域的品牌链接
GoLinks
golinks.io
直观、安全、可链接、由团队共享。 GoLinks® 通过名为 go/links 的令人难忘的短链接帮助团队快速查找和共享信息，从而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一链接工具 - Incises.com。高级链接工具，可在任何页面上添加号召性用语、生物链接、单个链接上的多设备/地理定位和网址缩短器。