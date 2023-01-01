替代项 - Reptrics

DashLoc

dashloc.com

DashLoc 是一个革命性的超本地化列表平台，以无缝高效的方式将本地企业与附近的客户联系起来。凭借其用户友好的界面和地理定位功能，DashLoc 使用户能够发现在其附近运营的企业并与之互动。本地企业可以在 DashLoc 上创建详细的个人资料，包括企业名称、地址、联系方式、营业时间以及其产品或服务的简要描述等基本信息。他们还可以展示特别优惠、优惠和促销活动来吸引潜在客户。客户可以通过访问其附近的企业、服务和活动的精选列表来受益于 DashLoc。他们可以留下评论和评级，培育一个充满活力的社区，其中有价值的反馈可以推动改进并建立信任。 DashLoc 在提高当地企业的知名度和客流量方面发挥着关...