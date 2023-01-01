替代项 - Reply.io

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
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Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Gong.io
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了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
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漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
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A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
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通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
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B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
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尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
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从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
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最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Kixie
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为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
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完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Momentum
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使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
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Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
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销售流程智能平台，用于监控管道、自动化销售流程并通过工作应用程序更新 CRM。
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Verse.ai 通过人工智能支持的短信对话转换潜在客户。自动短信可保持潜在客户的参与并提高转化率。
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研究潜在客户并撰写个性化、深思熟虑的电子邮件不应花费 20 分钟。 Autobound 通过使用人工智能生成个性化、相关的销售电子邮件来提高电子邮件回复率。
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Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
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通过对话式 AI 提高潜在客户转化率。自动化收入交互、大规模参与并通过电子邮件、聊天、短信进行交互。
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销售团队的买家情报和个性人工智能能够真正个性化所有互动，吸引更多潜在客户并达成更多交易。
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跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
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记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
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Lavender 帮助世界各地数以千计的卖家更快地撰写更好的电子邮件，在更短的时间内获得更积极的回复。 G2 评分为 4.9/5。
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Nektar 是一个直观的移动数据收集和管理平台，旨在让我们的客户利用他们的数据并简化工作流程。
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当您专注于销售时，Amplemarket 会处理繁琐的任务。它是自动驾驶仪上的潜在客户开发、电子邮件推广和潜在客户资格认证。