替代项 - Remo
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Zuddl
zuddl.com
活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一个针对在线企业的创新群聊平台。它使在线出版商能够建立一个社区，并通过在他们的网站、Facebook 页面和移动网站上进行相同的对话，在他们的场地上进行流畅的互动。
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一体化 AI 支持的通信平台，可帮助您管理网络研讨会、视频会议、虚拟活动、现场活动注册、实时互动等。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet 是一个创新的 SaaS 活动平台，适用于现场、虚拟和混合活动。该平台使组织者能够通过易于使用的活动管理以及通信网络和应用程序工具吸引观众，从而举办具有投资回报率的贸易展览和会议。创建无限的直播、会议、展览厅、参展商的虚拟展位和赞助商的资料。通过网络和应用程序推送通知、视频和文本讨论、聊天、在线和实时会议来吸引与会者。为赞助商和参展商提供强大的促销和沟通工具，帮助他们吸引更多客户。跟踪用户在活动中的活动并实时获取详细报告。