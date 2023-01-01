Remix Project 是一个使用插件架构的开发工具平台。它包含的子项目包括 Remix Plugin Engine、Remix Libraries，当然还有 Remix IDE。 Remix IDE 是一个开源 Web 和桌面应用程序。它促进了快速的开发周期，并拥有一组丰富的插件和直观的 GUI。 Remix 用于使用 Solidity 语言进行合约开发的整个过程，也是学习和教授以太坊的游乐场。

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