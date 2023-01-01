替代项 - Referrizer
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家拥有自己市场的全球领先零售商。我们帮助卖家和企业家通过我们的全球联属网络增加销售额。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智能在几秒钟内创建并执行营销计划。 利用人工智能为您的企业找到最佳的增长黑客策略。 将营销转向自动驾驶并实现增长。
Awin
awin.com
通过全球联属营销网络拓展您的业务，该网络为世界各地的广告商、代理商和发布商提供营销解决方案。
Involve Asia
involve.asia
Involve 是领先的联盟营销平台，帮助合作伙伴和广告商增加马来西亚的在线收入。立即加入我们的联盟网络！
Simplero
simplero.com
您的在线业务变得简单 Simplero 为您提供建立和发展成功的在线教育业务所需的所有工具，这些工具全部集中在一个地方。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家数字广告公司，提供一套客户获取解决方案。了解如何吸引目标受众！
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
LeadDyno
leaddyno.com
发展和管理您的会员、影响者或推荐计划。与 Shopify、Stripe 和 25+ 集成同步。免费试用我们的联属软件 30 天。
Offer18
offer18.com
绩效营销平台。 为联营公司、广告商和广告网络提供帮助，帮助他们跟踪、优化和衡量其网络的性能。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
CJ
cj.com
在全球最大、最成熟的基于合作伙伴关系的效果营销生态系统中蓬勃发展，并通过品牌、出版商和创作者等的可扩展和可持续增长超越您的商业增长目标。
Admitad
admitad.com
新一代绩效营销。 适合各种规模的广告商、出版商和影响者的一套解决方案。
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle is powerful Partnership Marketing Software for advertisers, agencies, and networks. It allows your team to build, track, manage, analyze, and optimize your affiliate programs. The platform is designed to efficiently run all your partners including affiliates, influencers, mobile apps, ...
LinkTrust
linktrust.com
A Steady Rock in the Ever-Changing World of Performance Marketing. Headquartered in the heart of Silicon Slopes Utah, LinkTrust has more than two decades of industry experience as the platform of choice for thousands of companies, affiliates, networks and agencies using performance-based marketing t...
Metricks
metricks.io
今天就开始发展您的品牌。 您发展和扩大联属网络营销所需的解决方案。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack 是一个全面的联属营销解决方案，旨在简化联属发布商的运营。借助 wecantrack，联属发布商可以轻松地将来自 350 多个联属网络的销售和转化数据整合到一个用户友好的单一平台中。这个集中式平台简化了监控和分析联属网络性能的过程。此外，wecantrack 还提供与各种营销工具的无缝集成，包括 Google Analytics、Google Ads、Facebook Pixel、Microsoft Ads、TikTok Ads、Snapchat Ads、Taboola、Outbrain 等。这种集成使用户能够将他们的联属营销数据与这些流行的营销平台连接起来，从而全面了解他...
Refersion
refersion.com
探索最先进的品牌大使、影响者和联盟管理软件。管理和发展您的联属网络，提高投资回报率。免费试用推荐 14 天！
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一种基于第一方 cookie 的广告跟踪解决方案。在一处跟踪和归因转化、收入和事件。预订免费演示以查看真正的投资回报率！
HOQU
hoqu.com
HOQU 是一个 SaaS 绩效营销平台，用于创建网络以及管理、跟踪和优化在线广告活动。 HOQU 用户可以完全访问有关定价计划的所有核心功能。定价政策基于转化次数，而不是点击次数 - 它可以让企业节省高达 90% 的成本。
Performcb
performcb.com
Perform[cb] 使品牌能够通过增量数字渠道以按结果付费的模式获取新客户。我们的专有技术和精心策划的合作伙伴市场使“成本单位”定价与客户终身价值保持一致。无论您是寻求增加流量的企业家，还是需要全面绩效营销策略的财富 500 强品牌，Perform[cb] 都是在线绩效营销领域公认的领导者，拥有全球排名第一的市场。我们专注于垂直特定的绩效营销策略，以便您吸引您想要的客户 - 并且只需为您获得的客户付费。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Circlewise
circlewise.io
Circlewise 的合作伙伴中心是一个完整的工具包，可用于跨所有国家/地区、设备和垂直行业（包括电子商务、金融科技、旅游和服务）构建和管理您的内部合作伙伴计划。我们的旗舰产品为我们的广告商提供了以下可能性： • 设置其完全品牌化和定制的界面、分析、报价管理和合作伙伴注册页面。 • 跟踪、监控和优化合作伙伴在其内部联属网络营销计划中的表现。 • 受益于 Circlewise 的 Marketplace 和广泛的合作伙伴招聘和管理服务，包括合作伙伴研究和审查、货币化和付款。 • 媒体购买、内容营销和程序化活动的附加服务。要了解更多信息，请访问 www.circlewise.io
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect 是领先的一体化联属营销平台、网络和代理机构，专为金融科技公司和银行打造。借助 Fintel，金融品牌拥有了通过联属营销和影响者营销扩大客户获取规模所需的一切，包括专门的合作伙伴平台（+合规引擎）、由数千名专注于金融的联属公司和影响者组成的精心策划的网络，以及负责管理和影响力的专家团队。扩大渠道规模。目前，我们为北美 90 多家金融科技公司、银行和信用合作社的合作伙伴计划提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。要了解 Fintel Connect 如何为您的品牌实现可扩展的增长，请访问 www.fintelconnect.com。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Reditus
getreditus.com
无需预付费用即可提高您的 MRR。 适用于您的 B2B SaaS 的联盟计划平台，将您的联盟计划发展到新的高度。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作伙伴关系管理解决方案，通过端到端技术和综合服务为营销人员推动盈利增长。
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro 联盟软件的领导者 使用 Post Affiliate Pro 管理多个联属计划并提高您的联属合作伙伴绩效。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – 联盟营销和推荐营销 使用最受欢迎的联属营销软件，在您的销售漏斗中创建以影响者、品牌大使和现有客户为中心的循环。
Trackdesk
trackdesk.com
免费联属网络营销跟踪软件 以 0 美元的初始投资增加您的联属网络营销收入来源。
Voluum
voluum.com
Voluum 是领先的广告跟踪软件。凭借先进的分析功能以及内置的优化和自动化工具，Voluum 广告跟踪器将帮助您扩大在线营销活动规模并从中获利。