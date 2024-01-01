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Reelevant 是第一个按需营销内容引擎。内容是人们与您的品牌互动的原因。我们提供一种数据驱动的方法，在消费者实际看到内容时按需创建内容。我们的平台会在几毫秒内生成任何内容变化，并根据消费者是谁实时更新。现在可以在内容级别和跨渠道拥有客户生命周期：电子邮件、推送通知、应用内、短信、Web 等。最后，您可以为每个人生成内容。 Relevant 可以帮您省去麻烦。无需任何集成，我们利用您的堆栈，以便您可以专注于重要的事情。这就是您一直在等待的真正的个性化。跟随人们的营销内容。如您所知，竞选活动结束。数据收集工作满足了其真正目的：用于创建营销内容而不是活动。借助 Reelevant 提高客户参与度、增加 CTLV 并加速您的收入。最后，Reelevant 使您的团队能够创新、释放潜力，并将营销带入新领域，为他们的公司和他们自己带来好处。

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