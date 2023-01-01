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以现实世界为指导，应对重大时刻和小任务。 征服成年所需的一切都集中在一处！ Realworld 专注于个人财务、健康和职业发展方面的小规模行动。每个部分的设计时间为 15-30 分钟，我们将每个部分的制作量控制在一周内完成的适当数量。 当你养成每周一次的习惯时，你会看到好处不断增加——完成大量任务而不感到不知所措。

网站： realworld.co

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