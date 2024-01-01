替代项 - RavenPack
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智能和网络思维产生想法和洞察力。 InfraNodus 结合了文本分析、网络可视化和 GPT-3 AI，帮助您研究话语，增强您的阅读、写作和研究工作流程。 从多个导入来源获取任何文本的摘要概述，揭示主要主题及其之间的关系，识别模式和差距，发现正确的问题以推进您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 使清理、标记和可视化客户反馈变得简单 — 所有这些都在一个地方完成。 由尖端人工智能提供支持。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自动化专业人员的无代码人工智能。 最后，这是一个一体化平台，无需代码即可为文本和文档流程构建企业级人工智能自动化。
InMoment
inmoment.com
InMoment 的体验改进 (XI) 方法超越了传统的客户体验管理，结合了数据、技术和行业专业知识。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一种自动化文档读取和处理解决方案，通过使用 OCR 和人工智能，将非结构化文本转换为结构化数据。它将减少数据输入团队管理发票和其他文档所造成的工作量。该工具将接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之后，Parsedoc 将通过 API 将这些集成到公司的管理系统（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客户主要希望实现发票、交货单、采购订单、单一管理文档 (SAD) 等文档的自动化。专为希望节省财务或采购人员手动管理和处理发票及其他文档的大部分时间的中型和大型公司而设计。
Keatext
keatext.ai
分析反馈以创造更好的用户体验。 Keatext 将客户和员工的声音带入您的日常活动中。我们的平台是为客户体验、营销和人力资源团队构建的，旨在了解大量反馈——思考评论、开放式调查和联络中心票证。 1. 通过无缝设置上传反馈。您无需重新设计技术堆栈即可了解客户和员工的声音。 Keatext 非常适合作为基于云的独立分析平台。上传您自己的数据文件或使用我们的集成在几分钟内发现见解。 2. 了解您提供的体验。人们已经告诉您他们在您公司的经历。找出盲点并了解您不知道的因素正在伤害您所依赖的客户或员工。找出影响满意度的关键驱动因素。倡导更明智、数据驱动的决策。 3. 建议最具影响力的行动。提出对人们体验影...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是现代无代码、基于 SaaS 的端到端知识自动化和文本分析平台，使普通领域专家可以进行文本分析。组织使用它从分析客户反馈中获取价值，挖掘社交媒体以了解消费者的需求和痛点，并通过自由格式的文本响应、趋势预测和地平线扫描来识别新兴趋势。 Dcipher Analytics 可以通过自动化枯燥的工作来节省洞察专业人员的宝贵时间，使他们能够专注于洞察对其组织的意义以及如何采取最佳行动方案。该平台加快了所有分析师和洞察专业人士的洞察时间、模型训练和工作流程自动化。该解决方案的基础是针对非结构化数据（例如文本）量身定制的独特架构和专有查询语言。是什么让我们独一无二？ D...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，数以百万计的客户都会对他们喜欢、喜欢、讨厌或希望改变的产品留下评论。从日常常见的快速消费品产品到高端采购，产品范围内有多个价格点和数十种变化，准确的商业智能可能很复杂、耗时、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花费数千小时和数百万美元分析数据的情况下获得所需的见解？简单：使用 Wonderflow 的高级预测分析。凭借市场领先的语言分析、数据点集成和生成式 AI 功能，Wonderflow 可帮助您释放 VoC（客户之声）见解的潜力，并获得即时结果，帮助您做出数据驱动的决策。我们使用超过 1000 万种产品的数亿条评论来发现您的产品的痛点，了解您与竞争对手的排名，获得有关满意度驱动因素的详...
Text2data
text2data.com
分析完成后，您将看到文档的总体得分以及带有突出显示短语的输入文本。如果您认为某些单词应该具有不同的极性，那么检查否定非常重要
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基于 Python 的内部脚本引擎，该引擎为不熟练的用户配备了自动脚本生成器。然后用户可以使用现有的GUI或可编程脚本语言来操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款无代码 AI 文本分类工具，可让您根据自己的数据在一个下午训练最新、最好的 AI 模型。最流行的用例是基于电话、邮件或聊天来解释、分析和自动化客户支持工作流程。这使您有利于了解是什么导致了负面的客户体验。 AI 模型适用于 100 多种语言，您可以同时将同一模型用于多种语言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市场领先的文本挖掘和客户声音解决方案。立即在我们的网站上注册以发现我们的文本 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...
unitQ
unitq.com
unitQ 是反馈循环中缺失的一环，可根据用户反馈提供人工智能驱动的见解，帮助您打造高质量的产品、服务和体验。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等类别领先公司依靠unitQ 来推动增长、减少客户流失并建立忠诚度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
Thematic
getthematic.com
主题将来自任何渠道的非结构化反馈数据转化为洞察，以改善产品和客户体验。在人工智能的支持下，并以您的业务知识为指导，现在您可以轻松、快速地获得准确的结果。主题提供您需要的答案 - 为什么您的分数发生变化？需要解决哪些关键痛点？新功能好用吗？客户对该功能有何评价？使用您可以信赖的数据帮助所有决策者现场回答问题。结果？您的产品、运营和洞察团队将在优先事项和需要解决的问题上保持一致，推动改进，从而带来更多收入。我们的人工智能可以直接从您的反馈数据中找到见解。然后你就可以用你的业务知识来指导人工智能。您可以轻松获得团队采取行动所需的总体情况和所有丰富细节。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智能驱动的文本分析，帮助品牌和机构从文字中生成客户、目标受众和竞争对手的情报。该平台提供了一个高效且可扩展的解决方案，可以从开放式调查、评论、客户服务记录和在线对话中发现可行的见解。我们使用最初与英国政府合作开发的技术来确保儿童上网安全，我们的比较方法揭示了受众群体和品牌彼此独特且相似的原因。领先品牌和机构正在利用洞察力来为营销信息、产品开发、客户服务策略等提供信息。定量分析告诉您业务中发生了什么，文本分析告诉您原因。
Playvox
playvox.com
随着对话量的增加，掌握客户问题和请求变得越来越困难。 Prodsight 应用程序通过自动分析您的 Zendesk 和 Intercom 对话的主题和情绪，并针对最常见的用户问题生成持续更新的报告，使这一切变得简单。作为客户支持经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来掌握客户问题，并通过编写内容丰富的帮助文章来减少支持请求数量。作为产品经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来识别功能请求和可用性问题。这将帮助您确定产品路线图的优先顺序，让您以客户反馈为基础，并获得团队成员的支持。要了解 Prodsight 将为您发现哪些用户问题，请开始 7 天免费试用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一个提供 GPT 的 CX 平台。过去，公司常常花费数周的时间从多个来源收集、分析、解释和报告客户反馈。现在，每个员工都可以根据客户的声音提出问题并获得实时答案。 Lumoa 有助于及时做出决策，将 KPI 提高多达三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客户体验智能平台帮助企业了解客户现实并了解客户的声音。使用 Chattermill，公司可以统一评论、支持票证、对话和社交媒体方面的客户反馈数据，以发现客户对其产品和服务的需求和期望。 Chattermill 将客户反馈、客户支持和产品反馈统一到一个平台中，并使用深度学习人工智能 (AI) 大规模分析客户数据并提供可行的见解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界领先品牌使用 Chattermill 来改变其客户体验并推动业务增长。 Chattermill 是一家私人公司，总部位于英国伦敦。欲...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客户告诉您什么 Gavagai 提供突破性的文本分析技术，可根据客户对您所说的话创建有价值的客户见解。通过使用我们的服务持续跟踪客户反馈，您将更好地了解您的客户，这将转化为直接的竞争优势。我们与技术精湛的合作伙伴一起，为所有类型的行业创建客户体验解决方案。 发现你不知道你需要知道的事情
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一个反馈分析平台，可在几分钟内分析大量客户反馈，使您能够快速提供深入的见解并帮助您的公司做出更好的决策。 Kapiche 的平台不需要任何设置或代码框架。它立即起作用。它可以让您在一处分析所有客户反馈。 借助 Kapiche，您获得见解的速度可以提高 30 倍。这意味着不再需要等待数周或数月才能获得结果；您将能够实时回答问题。轻松衡量主题对 CX 指标的影响，快速深入了解根本原因，并了解客户反馈的新趋势。 Kapiche 还可以帮助您自信地在整个组织内分享见解。您的团队和领导层将可以轻松地探索客户洞察并进行协作。您一定会喜欢如何快速生成令人印象深刻的报告并即时回答临时问...
Beehive AI
beehive.ai
只有 Beehive AI 将定制的生成式 AI 与定量分析相结合，因此研究和洞察领导者可以超越文本摘要和孤立的数据，为业务利益相关者生成可靠、可操作的答案。凭借经过人类专家验证的定制自学语言模型和内置统计分析，Beehive AI 可以帮助组织利用人工智能的力量来提供见解，同时消除手动编码、数据幻觉和浪费的研究。 Beehive AI 从组织中运行的任何洞察程序中获取数据，打破数据集之间的孤岛，以创建统一的分析体验并解锁更完整的跨数据集洞察。与需要手动设置和维护的传统 ML/NLP 工具或依赖通用 LLM 并产生不可靠结果的新生成式 AI 创新不同，Beehive AI 使用专门为您的组织设...
Displayr
displayr.com
Displayr 是一款一体化分析和报告软件，旨在帮助市场研究人员快速查找和分享强大的数据故事。 1. 项目完成速度更快。 2. 处理通常外包的内部任务。 3. 简化生成引人入胜、自动更新的报告和仪表板。 4.加强质量控制。借助 Displayr，您将拥有一个用于分析、可视化、报告和仪表板的单一平台。无论是 MaxDiff、Conjoint、市场细分、客户反馈、品牌研究，还是自动更新、交互式仪表板以及尖端机器学习和文本编码等高级功能，Displayr 都具备。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可行的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动发现见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti....
Kimola
kimola.com
Kimola 是一家 ResTech 公司，为研究专业人员提供 SaaS 产品。 Kimola Analytics 提供特定消费者生活方式的不同方面。这些受众由用户定义并由 Kimola 的人工智能引擎生成。这样广告商就可以在几秒钟内了解他们的受众常去哪里、看什么电视、喜欢哪个名人或有影响力的人，以及他们如何根据自己的兴趣进行区分。 Kimola Cognitive 为开发人员提供 API 服务，以便在他们的应用程序中使用我们的技术。这些 API 服务检测文本块的语言和情感，提取实体并在大量非结构化文本数据中进行搜索。
Caplena
caplena.com
您是否曾花费无数时间繁琐地筛选大量客户反馈？ Caplena.com 使用增强智能来大幅减少分析评论或开放式问题回复中的大量自由文本所需的时间。 Caplena 在几分钟内即可识别主题并自动标记您的整个数据集，使您免于重复分类。专注于真正重要的事情——产生更深入、更有意义的见解。
Forsta
forsta.com
Forsta 是 Press Ganey 旗下公司，为 HX（人类体验）平台提供支持，该平台是一个综合性体验和研究技术平台，可打破 CX（客户体验）、员工体验 (EX)、市场研究之间的隔阂，从而使公司能够获得更深入、更全面地了解受众的体验。 HX 平台收集和分析数据，并将结果转化为可共享的行动，为决策提供信息并推动增长。 Forsta 的技术与其专家顾问团队相结合，为金融服务、医疗保健、酒店、市场研究、专业服务、零售和技术等多个行业的组织提供服务。 Forsta 被评为 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客户之声领导者。欲了解更多信息，请访问 www.forsta...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是从客户评论和对话中获取可行见解的最快、最简单的方法。我们基于 AI 的 360 度反馈分析平台提供 40 多个集成，并实时揭示对 CX、营销和客户支持团队重要的情绪、主题和数据。
Comments Analytics
commentsanalytics.com
来自视频、社交帖子、产品页面非结构化文本数据的有价值、清晰、可观和卓越的见解 - 帮助您更好地了解客户的想法、感受、动机和决策过程。 Comments Analytics 是一款人工智能工具，可对非结构化文本数据进行深入分析，包括情感分析、评论类别、命名实体识别和关键词提取。 CommentsAnalytics 服务的主要优势： 1 - 客户洞察 2 - 品牌声誉管理 3 - 产品开发和创新 4 - 客户体验增强
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Symanto
symanto.com
立即与我们联系，收集真实的消费者洞察，以重振您的营销策略。
DeepTalk
deep-talk.ai
利用我们旨在简化您的业务流程的尖端 SaaS 解决方案彻底改变您的数据分析流程。
Olvy
olvy.co
您的人工智能驱动的变更日志。 通知您的用户有关产品更新的信息，而无需每周花费数小时编写版本。 通过漂亮且有效的变更日志独立页面和应用内小部件宣布新功能。