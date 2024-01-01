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RAV.AI 旨在利用人工智能彻底改变视频编辑和发布。 RAV.AI是一项基于人工智能的视频编辑服务，采用高度先进且专业的音视频处理技术，让您的视频具有专业美感。 该平台允许用户上传原始视频片段，并立即提供经过专业编辑的视频。 该应用程序最受欢迎的功能之一是用户能够使用另一个视频作为灵感视频来编辑其视频。用户可以重新提交带有评论的修订，直到他们对项目 100% 满意为止。 RAV.AI 编辑包括配乐、视觉效果、文本图形、过渡和视频节奏。用户可以分别上传视频、音频、图片文件，为创作提供无限可能。 RAV.AI 不仅是一个编辑服务，而且是一个完整的社交媒体自动化平台。一旦获得最终视频，用户可以直接在任何社交媒体平台上分享。

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