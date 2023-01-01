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使用 WebCatalog 上“RASI”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

通过现代后台加速餐厅发展。利用管理财务即服务 (FaaS)，通过酒店市场领先的虚拟端到端外包会计、薪资和财务平台蓬勃发展！

网站： accounting.restacct.com

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