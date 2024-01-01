替代项 - Quotient

Revv

revv.so

Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 R...