替代项 - Quoter
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
EZLynx
ezlynx.com
比较评级者、代理管理系统 (AMS)、保险网站设计
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们在更新、查找、定制和格式化简历和案例研究方面花费的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如 PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，仅举几例。
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
DocSales
docsales.com
您完成交易。我们让他们处于自动驾驶状态。 DocSales 允许您通过您选择的 CRM 零点击、零工作量生成提案和合同。
Pricer24
pricer24.com
分销商、供应商和制造商面临的复杂决策：建议零售价控制、市场和趋势分析、市场报告、产品分析、动态定价。
Jiga
jiga.io
将您的供应商与您组织的通信堆栈同步。自动执行询价、采购订单和订单状态跟踪。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
Proposable
proposable.com
Proposable 使您的公司能够轻松创建、跟踪和签署所有提案。从创建和发送可跟踪的基于网络的提案到使用集成电子签名完成交易，Proposable 自动化了整个提案流程。
PriceAgent
priceagent.com
使用我们的软件优化定价。用户回答问题，我们创建调查并收集数据。我们的算法可确保质量并以图表形式显示见解。比较人口统计数据和偏好。项目可用于定制见解，价格为 2,000 美元至 4,000 美元。
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard 的人工智能定价优化平台可帮助多渠道零售商自动化并优化其定价和促销活动。有了 Quicklizard，零售商知道他们的价格始终与其业务目标保持一致。每个 SKU 都有合适的价格。在每个频道上。每时每刻。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
Rev.io
rev.io
Rev.io 为通信公司、无线和物联网提供商以及语音和网络 MSP 提供复杂的计费即服务 (BaaS)。 Rev.io 使客户能够利用业界最完整的报价到现金财务处理经验来管理复杂的订阅计费模型，从而有效地管理最终客户的订阅、使用、税收、计费和支付处理。 * 计费 * 使用率 * 税收 * 付款处理 * 佣金 * 收款 * 票务 * 工作流程 * 库存 * 数据分析
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一种基于云的动态提案管理工具，它将六个核心业务应用程序组合到一个软件中，以帮助小型企业提案团队实现提案流程的自动化。 Zbizlink 包罗万象。它不仅仅是一个提案管理工具，它还旨在简化政府和商业提案，并通过众多超智能、省时的功能（RFP 解析器、全局自动填充、特定于角色的仪表板、可自定义模板等）支持整个业务开发生命周期。更多的。立即评估机会。发现合作伙伴的潜力和合格的资源。以 3 倍的速度完成提案 – 这样您的团队就可以回家了。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易于使用的提案管理软件，允许用户快速创建和共享销售提案。由于其简单性和易用性，它在竞争对手中脱颖而出。其拖放提案生成器可帮助用户在短短几分钟内创建提案 - 默认情况下每个提案看起来都令人惊叹。 Propoze 主要为自由职业者和小型企业设计。为了帮助他们赢得更多客户并发展业务，Propoze 允许用户（即使是永久免费计划）创建无限数量的提案并吸引无限数量的客户。借助 Propoze，用户可以创建和管理自己的自定义服务和单元，并且可以根据需要向应用程序添加任意数量的客户端。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是发送提案和合同、跟踪客户何时打开提案并通过电子签名更快地完成销售的完美解决方案。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 经过微调的 AI 软件为您的独立机构、机构或企业生成业务服务建议并发现潜在客户。省时间。增加音量。转换更多。赢回你的时间。
Estii
estii.com
面向解决方案提供商的估算软件。 Estii 帮助服务企业进行估算、定价并赢得更多利润丰厚的业务。销售、解决方案和交付团队可以实时协作进行估算，迭代范围和时间表，并立即导出高质量的商业提案。
Bidhive
bidhive.com
在一处规划、管理和跟踪公司的投标管理活动。 Bidhive 专为帮助组织统一其销售、预合同和投标团队而开发，使时间敏感的投标流程更快、更高效。我们更进一步，为高管人员提供用于分析和报告的关键盈亏洞察的单一来源。使用 Bidhive 等平台的好处包括提高投标投资回报的效率，以及为投标策略提供更好的见解。 Bidhive 提供对正式投标流程的端到端全面监督，包括： - 指导策略、信息收集和提案制定的最佳实践工具和模板 - 时间表、里程碑安排和状态更新，以同时简化多个投标的管理，以及 -报告见解，提供获胜率、合同授予价值和业务线绩效的可见性。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化关键业务功能，例如提案创建、客户支持和员工入职。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Tango
tangoagreements.com
创意机构的客户参与软件。简化提案审批、自动化开具发票和付款，并简化附加服务的购买。
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借助 DeepStream，您最终可以避免采购团队浪费时间使用手动工具运行源代码到合同流程，并让他们重新投入到能够增加业务价值的战略工作中。作为同类最佳的电子采购平台，我们准备帮助团队从业务需求转向授予供应商和管理合同 - 规划您的 RFx 流程，并在我们基于云的平台上邀请、评估和与供应商进行谈判。采购流程所需的一切：资格预审 构建定制的供应商入职调查问卷，并每次都自信地与合适的供应商合作。 RFx 标准化您的请求，将您的沟通集中在一处并轻松评估您的供应商。电子拍卖通过邀请供应商实时在线竞争，节省数小时的谈判时间，并显着减少您的支出。合同管理 根据您授予的 RFx 创建合同，并体验高效且可审核...
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